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18 июня 2021, 18:39

Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 23 июля

«Урал»

«Урал» начнёт новый сезон чемпионата России по футболу на домашнем стадионе Фото: Павел Ворожцов

Российская премьер-лига опубликовала календарь футбольного сезона 2021/2022 годов. Начать планируется 23 июля, а завершится чемпионат – 21 мая.

Пока неизвестны конкретные даты начала всех матчей, лига лишь обозначила даты начала и конца тура. Но уже известны соперники. Так, екатеринбургский «Урал» откроет сезон домашним матчем против «Краснодара». Игра состоится 23, 24, 25 или 26 июля. Второй тур (с 30 июля по 2 августа) уральская команда также сыграет в Екатеринбурге против «Нижнего Новгорода». А вот третий тур (6–9 августа) для «Урала» будет выездным – поединок пройдёт в Сочи.

Последний матч на Урале в первом круге запланирован на конец ноября против ФК «Сочи».

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Областная газета Свердловской области

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