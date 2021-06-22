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22 июня 2021, 01:53

Сборная России разгромно уступила Дании и покидает чемпионат Европы по футболу

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу уступила Дании в заключительном матче чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграла сопернику (1:4) и покидает турнир.

Первый тайм команды проводили осторожно, не было много опасных моментов. Однако под перерыв датчане сумели выйти вперед: точный дальний удар удался Дамсгору.

Во втором тайме россияне стали раскрываться, а датчане здорово пользовались свободными зонами. Поульсен использовал грубейшую ошибку Романа Зобнина и сделал счёт 2:0. Россияне отыграли один мяч с пенальти, который реализовал Артем Дзюба, но на большее нашу команду не хватило. Датчане забили ещё два мяча и установили окончательный счёт встречи - 4:1.

Таким образом, сборная России покидает турнир, заняв последнее место в группе. Дания вышла в плей-офф со второго места, а Финляндия, занявшая третье место, будет ждать результатов игр других групп.

Областная газета Свердловской области

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