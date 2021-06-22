Вылет сборной: провал или стабильность?

Сборная России заняла последнее место в своей группе на чемпионате Европы. Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. В заключительной встрече группового этапа россияне разгромно проиграли датчанам (1:4) и покинули турнир.

Наша национальная команда подходила к турниру тяжело. Традиционные сборы в Австрии давали о себе знать, в последних контрольных матчах сборная выглядела блекло и устало. Но точно так же было и в 2018 году, перед самым памятным чемпионатом мира в истории сборной России. Поражение от Австрии, ничья с Турцией. Команду критиковали и переживали, что на домашнем чемпионате будет оглушительный провал. Однако сборная сплотилась, побежала и выдала ярчайший турнир.

Поэтому критиковать команду до турнира не очень хотелось. После ЧМ-2018 вернулась вера в российский футбол, в то, что новый тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым действительно понимает, что делает, и знает, как подвести команду к большому турниру. Не было (ну, или почти не было) критики после поражения от Бельгии. Не было её, как и, собственно, хоть какого-то мало-мальски внятного футбола от нашей команды. Ладно, сделали скидку на то, что всё-таки играли против первого номера мирового рейтинга, да и это был стартовый матч турнира. К тому же Станислав Черчесов отмечал, что всё идёт по плану, и команда в нужный момент сможет выйти на пик. Как говорится, забыли, едем дальше. Дальше последовала максимально неубедительная, но при этом (как тогда казалось) очень важная победа над сборной Финляндии. Наши футболисты катали мяч перед столпившимися перед своими воротами финнами, правда, что делать с этим мячом, не знали. Наша действенная схема «заброс на Дзюбу» работала через раз, но скидки Артёма далеко не всегда доходили до партнёров. В итоге всё решил единственный гол, который на индивидуальном мастерстве организовал один из четырёх «легионеров» команды Алексей Миранчук. При этом тревожные звоночки (да даже, наверное, звонки) были в обороне: несмотря на отсутствие Андрея Семёнова, наошибавшегося в первом матче, «привозили» другие защитники, и на наше счастье финны этим не воспользовались.

Ну, и, наконец, матч с Данией. Турнирный расклад был таков, что нашей команде для того, чтобы занять второе место, необходимо было сыграть хотя бы вничью. И всё: никакие другие расклады нас не интересовали. Всё было в наших ногах. И до какого-то момента казалось, что сборная действительно подготовилась к сопернику, грамотно перекрывала зоны, футболисты страховали друг друга. Дания, которая во втором матче группового этапа против грозной Бельгии буквально сметала соперника, просто не знала, что делать с россиянами. Более того, забей Александр Головин свой гол после сольного прохода – и всё, возможно, сложилось бы по-другому. Но Головин не забил, зато датчане сумели отличиться под перерыв: Миккель Дамсгор зарядил дальним ударом в девятку и послал наших парней в нокдаун. Параллельно в Санкт-Петербурге бельгийцы никак не могли забить финнам, и россияне опустились на последнее место в группе.

Необходимо было что-то менять, но сделать этого у тренерского штаба не получилось. Датчане, казалось, отдали инициативу, но наши парни, как и в матче с Финляндией, не знали, что с этим мячом делать. Ну а «приговорил» сборную Роман Зобнин, который решил откинуть мяч назад голкиперу, а получилось прямо на ногу Юссуфу Поульсену, который поразил пустые ворота.

Трудно сказать, как бы развивалась игра, если бы она состоялась в Санкт-Петербурге. Всё же кажется, что эта сборная Черчесова – сборная эмоциональная, и этих эмоций в Копенгагене не хватило. После ошибки Зобнина у всех опустились руки, и даже заработанный пенальти, реализованный Дзюбой, картину не изменил. И бензин кончился, и глаза потухли. Ещё два гола датчан (а могло быть и больше) лишь подтвердили то, что и так было на поверхности.

Этот турнир показал, что сборная может неплохо смотреться в определённых отрезках определённых матчей, в отдельно взятых играх. Но все громкие победы и высокие результаты – это исключение из правила. Мы не выходили из группы ни на Евро-2004, ни на Евро-2012, ни на Евро-2016. На Евро-2020 оказались ниже Финляндии, которая ещё имеет шансы пробиться в плей-офф Евро. Той Финляндии, которая во всех трёх матчах окапывалась в своей штрафной и забила один гол за групповой этап. Мы же забили целых два! И пропустили целых семь. Это действительно наш уровень. С игрой в «заброс на Дзюбу» и с надеждой на удачные действия звёздных, по меркам сборной, но не по меркам Европы, Головина и Миранчука. В Дании почти весь состав играет в Европе, а у нас четыре человека, вот и весь показатель.

Может быть, и хорошо, что мы заняли четвёртое место, а не третье, например. Потому что в случае выхода в плей-офф (в котором нам вряд ли что-то светило) Станислав Саламович бы обязательно прикрывался этим результатом, мол, задача-минимум выполнена. Он, кстати, после матча с Данией заявил, что это «в плане качества и готовности была наша самая лучшая игра». Что ж, если это была лучшая по качеству игра сборной России, тогда у нашего футбола всё очень плохо. И главному тренеру, который руководит такой командой, пора в отставку. Но, кажется, никуда уходить он не собирается. По его словам, уже и свет в конце тоннеля виден, и намечен курс. Хочется верить, что лимит доверия к Черчесову у руководства РФС если не закончился, то значительно уменьшился.

По самоотдаче к сборной вопросы если есть, то, наверное, какие-то индивидуальные. Футболисты действительно старались показать свой максимум. И, видимо, на данный момент он именно такой. Была в российской истории отличная группа игроков, которые блистали на том самом знаменательном Евро-2008. А до этого большинство из этих парней брали Кубок УЕФА в 2005-м с ЦСКА и в 2008-м с «Зенитом». Получается, что вырастили ведь как-то поколение игроков, которое и в Европу потом уехало. А сейчас что-то пошло не так. Так может стоит задуматься и поискать проблемы в российской футбольной системе?

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