Юрий Матвеев: «Нападающего ищем, селекционная работа идёт каждый день»

"Урал" начал подготовку к новому сезону на своей базе Фото: Пресс-служба «Урала»

Чемпионат Европы по футболу уже перевалил за свой экватор. Сборная России не сумела пробиться в плей-офф и уже вернулась в Москву, откуда игроки отправились в расположение своих команд. Клубы РПЛ, в том числе и «Урал», уже начали подготовку к предстоящему турниру.

«Шмели» вышли из отпуска 14 июня, два дня проходили углублённое медицинское обследование и отправились на тренировочные сборы. Интересно, что в этом году команда отказалась от зарубежных поездок и будет готовиться к сезону на собственной базе «Бажовия». Также клуб объявил о возвращении Ильи Помазуна (голкипер ЦСКА проведёт предстоящий сезон в аренде в «Урале») и о подписании контрактов с четырьмя молодыми игроками: 19-летним защитником Артёмом Шмыковым, 21-летним полузащитником Кириллом Колесниченко, 18-летним полузащитником Юрием Железновым и 21-летним нападающим Михаилом Агеевым. О планах на сборы, свершившихся и предстоящих трансферах и подготовке к сезону в целом «Областная газета» пообщалась с наставником «Урала» Юрием МАТВЕЕВЫМ.

– На сколько циклов разбиты сборы и почему решили остаться в «Бажовии»?

– У нас будет три тренировочных цикла. Первый – общеподготовительный, который идёт сейчас и где делается упор на физподготовку. Затем будет специально-подготовительный, где будет технико-тактическая подготовка. Ну и заключительный – предсоревновательный. Остались в «Бажовии», так как границы закрыты, а здесь у нас в принципе неплохие условия, хорошее поле. Некуда было уезжать, да и скоро начнутся спарринги: по две игры проведём с «Рубином» и «Крыльями Советов», дома и на выезде.

– «Урал» объявил о подписании четырёх молодых футболистов. Все они намечены под основу? Это и есть тот самый курс на омоложение состава, о котором вы говорили?

– Да, ребята молодые, перспективные. У них есть определённый набор качеств, у каждого из них, поэтому мы их подписали. Вопрос в том, сколько времени им понадобится на адаптацию к Премьер-лиге, к скоростям. Мы сделаем всё возможное, чтобы ребята сумели влиться в коллектив как можно скорее и приносили пользу основной команде. Они все с нами, все тренируются. Были большие нагрузки в первые дни, поэтому сейчас, конечно, им приходится тяжело, нет определённой свежести, но в дальнейшем, я думаю, они смогут составить конкуренцию другим ребятам из команды.

– Будут ли ещё приобретения? С учётом того, что ушёл Павел Погребняк, собирается ли «Урал» подписывать нападающего?

– Конечно, мы ведём усиленные поиски каждый день. Если попадётся футболист, который нам подойдёт по параметрам цена-качество, то мы, безусловно, будем заинтересованы в усилении. Зимой мы хорошо поработали в трансферное окно, практически все, кого мы взяли, стали игроками основы. Поэтому и сейчас хотелось бы не прогадать.

– Команду покинули также Отман Эль Кабир, Стефан Страндберг, Игорь Калинин. Насколько весомые это потери для команды?

– Все они были игроками основного состава, и, конечно, их потеря довольно ощутима. Но это футбол, такое здесь случается. Кто-то приходит, кто-то уходит, ситуации разные. Будем стараться достойно заменить их теми футболистами, которые сейчас есть в составе.

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