«Урал» всухую обыграл «Рубин» в контрольном матче

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к новому сезону. Накануне «шмели» провели первый запланированный контрольный матч против «Рубина».

Встреча проходила в закрытом режиме на «Екатеринбург Арене». Команды договорились между собой, что проведут три тайма по 45 минут, чтобы игрового времени хватило всем футболистам. Стартовый состав «Урала» удивил наличием Кирилла Колесниченко: 21-летний полузащитник совсем недавно перешёл в екатеринбургский клуб и уже завоевал место в стартовом составе. Также стоит отметить, что место в воротах занял Илья Помазун, который, по всей видимости, будет первым номером в новом сезоне.

В первом тайме «Урал» показывал хороший футбол, создавал моменты у чужих ворот и сумел дважды отличиться. Андрей Егорычев оформил дубль и сделал счёт 2:0 в пользу хозяев. Второй и третий таймы были не столь яркими на события, хотя команды старались доводить дело до опасных моментов. В итоге до финального свистка счёт так и не изменился: «шмели» одержали победу – 2:0.

– Задача стояла не выиграть, а посмотреть, в каком состоянии находятся ребята. Привлекли много игроков «Урала-2», были футболисты на просмотре. Нужно было понять, кто на что способен, чтобы в дальнейшем выстраивать игру. Больше месяца не играли никаких матчей, нужно было вкатиться. Считаю, что с задачей справились, – сказал после матча главный тренер «Урала» Юрий Матвеев.

Отметим, что у «Урала» запланированы ещё три контрольные встречи: против «Рубина» на выезде и две игры против «Крыльев Советов». Также стала известна дата первого матча нового сезона для «шмелей»: 25 июля на «Екатеринбург Арене» подопечные Юрия Матвеева примут «Краснодар», а 1 августа – «Нижний Новгород».

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