Швейцария, Испания, Бельгия, Чехия, Англия и Украина вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

Александр Зинченко (в центре) стал одним из героев матча. Фото: Steve Bardens - UEFA/UEFA via Getty Images

Сборная Украины стала последним четвертьфиналистом текущего розыгрыша чемпионата Европы, обыграв в ночь со вторника на среду сборную Швеции (2:1 в дополнительное время). Теперь известны все пары 1/4 финала.

Сенсаций, конечно, на Евро-2020 хоть отбавляй. Только мы писали о том, что с турнира вылетели действующие чемпионы мира (Франция) и Европы (Португалия), как Украина подарила нам ещё один сюрприз. Команда Андрея Шевченко впервые вышла из группы на чемпионате Европы и прошла ещё и в следующую стадию. Такого Украина за три европейских турнира ещё никогда не добивалась.

Ждать развязки в матче Швеция – Украина пришлось 120 минут. После основного времени счёт на табло был 1:1: на точный удар Александра Зинченко ответил Эмиль Форсберг. Дело, казалось, уже кончится серией пенальти, но на 121-й минуте Артём Довбик оказался расторопнее защитников в штрафной площади и ударом головы послал мяч в ворота Робина Ульсена. Швеция, считавшаяся фаворитом этой пары, покидает турнир.

Теперь Украине предстоит сыграть с Англией. Англичане, в свою очередь, обыграли команду Германии со счётом 2:0 на «Уэмбли», где присутствовали члены королевской семьи – принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с 7-летним принцем Джорджем. Правда, этот матч особо зрелищным не назовёшь. Однако он поставил точку в целой эпохе – тренерская карьера Йоахима Лёва у руля «бундесманшафт» подошла к концу. Он возглавлял сборную с лета 2006 года (дольше с национальной командой в Европе не работал никто). Он привёл команду к золотым медалям чемпионата мира-2014. Но в 2018-м, в России, Германия не вышла из группы. Сейчас остановилась на стадии 1/8 финала. Дальше немцы пойдут без своего многолетнего наставника.

Теперь мы знаем все восемь команд, которые разыграют между собой путёвки в полуфинал. Примечательно тут то, что никто из так называемой «группы смерти» (группа «F», куда входили Франция, Германия, Португалия) до стадии 1/4 так и не добрался.

Украинцы, повторимся, до такой стадии Евро дошли впервые. Швейцария – тоже. Датчане не могли дойти до 1/4 финала три чемпионата подряд. Посмотрите на эти команды? Первые две буквально выгрызли своё место в четвертьфинале. Датчане не сломались после трагедии с Кристианом Эриксеном. Одного везения тут было мало, только тяжелейшая борьба привела их так высоко.

И вот тут ещё один момент. Не хочется, конечно, сравнивать одну команду с другой. Но у сборной Украины в последнем матче гол записан на Александра Зинченко (он же отдал голевую передачу Довбику), а Зинченко пасовал Андрей Ярмоленко. Оба эти игрока уже не один год играют в Европе, точнее в Английской Премьер-лиге. Довбик играл в Дании. А ещё Руслан Малиновский (итальянская «Аталанта»), Роман Яремчук (бельгийский «Гент»). Приученные к жёсткой борьбе национальных чемпионатов, где матчи «не на жизнь, а на смерть» проходят раз-два в неделю, они играют так и в сборной.

Кстати, в полуфинале нас ждёт одно забавное совпадение. Сборная Чехии сыграет с Данией. В 2004 году именно эти две команды также встречались на Евро и также на стадии 1/4 финала. Датчане тогда безоговорочно уступили 0:3, а чехи в полуфинале проиграли будущим золотым медалистам – сборной Греции.

Из оставшихся в 1/4 финала текущего Евро этот турнир ранее выигрывали испанцы, датчане и итальянцы.

А в России между тем технический комитет Российского футбольного союза (РФС) признал работу тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, но, как сообщил РИА Новостям глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, «техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной». Впрочем, как «неудовлетворительно» сочетается с доверием и удачей – не очень понятно…