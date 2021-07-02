Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал слухи о своей отставке

Станислав Черчесов заявил, что решение о его отставке должно приниматься на холодную голову. Фото: сайт Общероссийской общественной организации "Российский футбольный союз".

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов высказался о слухах по поводу его отставки. Он заявил, что такое решение должно приниматься на холодную голову.

Станислав Черчесов заявил, что пост главного тренера национальной сборной - это государственная должность, работа, которую он обязан выполнять.

"Мне дали задание, я его выполняю. Уже пять лет. Я не должен принимать импульсивных решений. Нужно всем успокоиться и выдохнуть, обсудить – в отставку подавать или не подавать. Мы уже сами по-деловому решим. Не в песочнице играем", – пояснил тренер в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, 22 июня сборная России по футболу уступила сборной Дании в заключительном матче чемпионата Европы со счётом 1:4. Российские футболисты покинули турнир, заняв последнее место в группе.

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