Украина и Бельгия едут домой, «военачальник» Черчесов хочет остаться

Некоторые команды, принимавшие участие в Евро, проводили матчи группового этапа у себя дома, на родном стадионе. Фото: Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images

Чемпионат Европы по футболу подходит к своему логическому завершению. Всего четыре команды остались в борьбе за главный трофей, судьба которого решится 11 июля в Лондоне.

Без сенсаций

Сенсаций на этом турнире уже было предостаточно, о них мы писали подробно. А вот на стадии четвертьфиналов сюрпризов практически не случилось. Самой интересной парой 1/4 финала были Бельгия – Италия. Первый номер мирового рейтинга против ярких итальянцев, которые проводят феноменальный турнир. Битва получилась что надо, и победителем из неё вышла «Сквадра Аззура». Обошлись даже без дополнительного времени: на голы Николы Бареллы и Лоренсо Инсинье бельгийцы ответили лишь реализованным пенальти в исполнении Ромелу Лукаку. Сборная Бельгии вслед за другими звёздными командами собрала чемоданы и отправилась домой.

Интрига была и в матче Испании и Швейцарии. Испанцы довольно быстро вышли вперёд и долго удерживали победный счёт. Однако подопечные Владимира Петковича вновь сумели проявить характер (не забыли, как швейцарцы отыгрались со счёта 1:3 в матче с Францией?), сравнять счёт и довести дело до ещё одной серии пенальти. Правда, на этот раз футболисты Швейцарии, идеально исполнявшие одиннадцатиметровые удары в серии с французами, мазали один за другим и в итоге уступили испанцам право сыграть в полуфинале с Италией.

В двух других четвертьфиналах Дания и Англия прогнозируемо сделали шаг навстречу друг другу. Датчане разобрались с Чехией (2:1), а Англия с Украиной (4:0). В обоих матчах была борьба (даже несмотря на разгромное поражение, украинцы неплохо смотрелись по игре), но всё же фавориты оказались сильнее. Таким образом, сегодня ночью Италия сыграет с Испанией в Лондоне, а 7 июля также в Лондоне встретятся Англия и Дания.

Система не идеальна?

Этот чемпионат Европы впервые проходит по новой схеме: его матчи принимают сразу 11 городов разных стран, раньше Евро принимала либо одна страна, либо была парная заявка двух соседних государств. С одной стороны, новая система позволяет большому количеству стран, а значит, и большому количеству болельщиков приобщиться к футбольному празднику, который проходит раз в четыре года. Также для фанатов это хороший шанс для путешествия: можно посетить не одну страну во время чемпионата, а сразу несколько. Но с другой стороны, есть у новой системы и недостатки. Так, страдает спортивная составляющая турнира. Некоторые команды, принимавшие участие в Евро, проводили матчи группового этапа у себя дома, на родном стадионе. А вот их соперникам приходилось играть при постоянном давлении трибун, что, конечно, сказывается и на самой игре. Более того, Англия, пробившись в полуфинал, получила преимущество своей площадки. Оба матча 1/2 финала, а также непосредственно главный матч турнира пройдут в Лондоне, и английская сборная будет играть при оглушительной поддержке трибун, что может стать решающим фактором. Совершенно непонятно, почему заключительные матчи будут проходить только в Лондоне, ведь турнир принимают 11 городов. Сейчас уже, конечно, поздно что-то делать, билеты давным-давно распроданы, но хочется надеяться, что через четыре года организаторы Евро найдут способ решить эту проблему.

Черчесов – на выход

Ну, а пока сильнейшие сборные Европы борются за титул, наша национальная команда уже давно вернулась домой. Главный тренер команды Станислав Черчесов принял участие в большой пресс-конференции, после которой нелюбовь фанатов к Станиславу Саламовичу только выросла. Черчесов, который часто говорит о каких-то мужских поступках, сам в отставку уйти не захотел, хотя после такого провала, казалось, выход только один. Он долго и нудно рассказывал, что наставник сборной России – государственная должность, что его в сборную не приглашали, а назначали сверху, и он выполнял приказ, что сам он – военачальник, а футболисты – солдаты. Никакой конкретики, никакой ответственности за результат. Более того, Черчесов заявил, что он не согласен с тем, что работа была признана неудовлетворительной: мол, работа была выполнена от и до, а вот результат как раз неудовлетворительный.

Искренне надеюсь, что эту пресс-конференцию смотрели в РФС. На этой неделе должно состояться заседание исполкома организации, на котором и станет известна судьба наставника команды. Мне кажется, что военачальник с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год, с отсутствием игры команды и результатов, с пренебрежительным отношением ко всем окружающим сборной не нужен. Хочется верить, что в РФС с этим согласны.

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