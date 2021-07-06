Темы дня

Спорт / Футбол
6 июля 2021, 19:01

«Урал» во втором контрольном матче уступил в Казани «Рубину»

ФК "Урал"

«Урал» уже вернулся в Екатеринбург и будет продолжать подготовку к сезону. Фото: ФК "Урал".

Футбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к новому сезону. Накануне «шмели» совершили однодневный выезд в Казань для контрольного матча с местным «Рубином».

Напомним, что ранее команды встречались на «Екатеринбург Арене», и «Урал» одержал победу со счётом 2:0 благодаря дублю Андрея Егорычева. В Казани команды провели матч в таком же формате, как и в столице Урала: три тайма по 45 минут, чтобы тренерские штабы могли предоставить игровое время всем игрокам. Юрий Матвеев продолжает просматривать в деле новичков; если в прошлый раз в стартовом составе появился 21-летний Кирилл Колесниченко, то в Казани к нему добавился 18-летний Юрий Железнов. Надо сказать, что «шмели» довольно быстро открыли счёт в матче: сделал это Алексей Герасимов. Правда, ещё до первого перерыва усилиями Ин Бома хозяева отыгрались. Во втором тайме казанцам удалось дважды поразить ворота «Урала»: голы на счету Джордже Деспотовича и Олега Шатова. В заключительном отрезке матча команды обошлись без забитых мячей, таким образом, «Рубин» взял у екатеринбуржцев реванш – 3:1.

«Урал» уже вернулся в Екатеринбург и будет продолжать подготовку к сезону. В планах у команды Юрия Матвеева две игры с самарскими «Крыльями Советов»: одну игру «шмели» проведут дома, другую – на выезде, точные даты игр пока неизвестны. Напомним, что новый футбольный сезон для «Урала» стартует 25 июля: на «Екатеринбург Арене» «шмели» примут «Краснодар».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2021, 20:11 / Общество
За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1 397 свердловчан
06.07.2021, 19:35 / Общество
В России обновились образовательные стандарты для начальной и средней школ
06.07.2021, 19:12 / Спорт
В Госдуме предложили урезать зарплаты российским футболистам
06.07.2021, 19:01 / Спорт
«Урал» во втором контрольном матче уступил в Казани «Рубину»
06.07.2021, 18:59 / Общество
Михаил Мишустин направил оперативную группу к месту крушения АН-26 на Камчатке