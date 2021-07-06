«Урал» во втором контрольном матче уступил в Казани «Рубину»

«Урал» уже вернулся в Екатеринбург и будет продолжать подготовку к сезону. Фото: ФК "Урал".

Футбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к новому сезону. Накануне «шмели» совершили однодневный выезд в Казань для контрольного матча с местным «Рубином».

Напомним, что ранее команды встречались на «Екатеринбург Арене», и «Урал» одержал победу со счётом 2:0 благодаря дублю Андрея Егорычева. В Казани команды провели матч в таком же формате, как и в столице Урала: три тайма по 45 минут, чтобы тренерские штабы могли предоставить игровое время всем игрокам. Юрий Матвеев продолжает просматривать в деле новичков; если в прошлый раз в стартовом составе появился 21-летний Кирилл Колесниченко, то в Казани к нему добавился 18-летний Юрий Железнов. Надо сказать, что «шмели» довольно быстро открыли счёт в матче: сделал это Алексей Герасимов. Правда, ещё до первого перерыва усилиями Ин Бома хозяева отыгрались. Во втором тайме казанцам удалось дважды поразить ворота «Урала»: голы на счету Джордже Деспотовича и Олега Шатова. В заключительном отрезке матча команды обошлись без забитых мячей, таким образом, «Рубин» взял у екатеринбуржцев реванш – 3:1.

«Урал» уже вернулся в Екатеринбург и будет продолжать подготовку к сезону. В планах у команды Юрия Матвеева две игры с самарскими «Крыльями Советов»: одну игру «шмели» проведут дома, другую – на выезде, точные даты игр пока неизвестны. Напомним, что новый футбольный сезон для «Урала» стартует 25 июля: на «Екатеринбург Арене» «шмели» примут «Краснодар».

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