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6 июля 2021, 19:12

В Госдуме предложили урезать зарплаты российским футболистам

Футболисты

По мнению Бориса Пайкина, зарплаты российских футболистов несоразмерны качеству их игры и результатам. Фото: Станислав Савин.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил уменьшить зарплаты футболистам и направлять эти средства на развитие молодёжного футбола. По мнению Бориса Пайкина, зарплаты российских футболистов несоразмерны качеству их игры и результатам.

"Конечно, большинство болельщиков возмущены зарплатами игроков, которые несоразмерны классу игры и результату. Баснословные зарплаты необходимо ограничивать, чтобы эти деньги направлялись на развитие детско-юношеского футбола", - передаёт слова председателя комитета Госдумы ТАСС.

Он подчеркнул, что ни один футбольный клуб в России не является коммерчески интересным, так как не приносит прибыли. По словам Бориса Пайкина, клубы содержатся за счёт средств госкорпораций и коммерческих структур, которые вкладываются в развитие клубов как в проекты, но не как в развитие футбола в стране.

Напомним, 22 июня сборная России по футболу уступила сборной Дании в заключительном матче чемпионата Европы со счётом 1:4. Российские футболисты покинули турнир, заняв последнее место в группе.

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Областная газета Свердловской области

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