"Екатеринбург Арена" вошла в список претендентов на эксперимент по идентификации зрителей

Подобная система идентификации болельщиков использовалась во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Фото: Владимир Мартьянов

На стадионах, где пройдут матчи Российской премьер-лиги, проведут эксперимент по добровольной идентификации зрителей, участников и сотрудников. В список претендентов на тестирование попала "Екатеринбург Арена".

Кроме неё, ведомство отобрало ещё шесть предварительных участников: Газпром-Арена" (Санкт-Петербург), "Фишт" (Сочи), "Ак Барс - Арена" (Казань), "Нижний Новгород", "Ростов-Арена" (Ростов-на-Дону) и "Самара-Арена" (Самара)".

"В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не менее чем на двух из семи стадионов", - цитирует ТАСС пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Отмечается, что для его проведения могут использовать портал и мобильное приложение "Госуслуги", единую биометрическую систему (ЕБС), информационную систему идентификации болельщиков (СИБ), которая использовалась на чемпионатах мира-2018 и Европы-2020.

Зарегистрироваться для участия можно на "Госуслугах" или в МФЦ. Верификация болельщиков может осуществляться удаленно при наличии учетной записи ЕБС или сотрудником МФЦ. Получение карты зрителя добровольное. Это будет не физический носитель, а электронный документ в приложении, который нужно оформить до приобретения билета на матч.

Напомним, о возможном введении паспортов болельщика "Областная газета" писала ещё в ноябре прошлого года.

Российская премьер-лига ориентировочно пройдёт с 25 июля 2021 года по 22 мая 2022 года. Летом этого года на стадионе "Екатеринбург Арена" проведут четыре матча РПЛ: