Праздник на ИННОПРОМе: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020

Жоржиньо забил решающий пенальти, который вывел Италию в финал Евро-2020. Фото: Alex Morton - UEFA/UEFA via Getty Images

Сборная Италии по футболу, на радость итальянским гостям международной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге в эти дни, стала первым финалистом чемпионата Европы. Подопечные Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление сборной Испании.

Всё решили пенальти

Мотивации, конечно, у обеих команд было предостаточно. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы всего лишь один раз в своей истории – в 1968 году. На Евро-2020 команда Роберто Манчини приехала в фантастической форме: в отборочном цикле были одержаны 10 побед в 10 матчах с разницей мячей 37:4. До старта чемпионата Европы итальянцы не проигрывали 27 матчей, а уже на Евро продлили эту серию до 33. До мирового рекорда на данный момент осталось всего две встречи: сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007-го по 2009 год, а Бразилия те же 35 – с 1993-го по 1996 год.

Сборная Испании, переживавшая не самые лучшие времена с провала на чемпионате мира – 2014, наконец-то преобразилась. Луис Энрике значительно омолодил команду, не вызвал в сборную ни одного игрока мадридского «Реала» (впервые в испанской истории), отошёл от привычной для Испании «тики-таки» и довёл свою команду до полуфинала турнира, хотя перед началом Евро в это не верили даже в самой Испании.

Первый полуфинальный матч Евро-2020 получился не самым ярким, хотя, наверное, ожидать голевой феерии от команд на такой стадии турнира глупо. Испанцы, несмотря на то, что находились в статусе аутсайдера и пропустили первыми, контролировали игру, владели значительным территориальным преимуществом, создали гораздо больше моментов, нежели их соперники. Альваро Мората, вышедший на замену во втором тайме, сначала стал героем, сравняв счёт в матче, а затем превратился в антигероя, не забив решающий пенальти в послематчевой серии. Италия, которая провела, пожалуй, самый блеклый матч на турнире, всё же добыла себе путёвку в финал Евро – в третий раз за 21 год. А Испания возвращается домой пусть и без трофея, но с гордо поднятой головой и вполне реальными шансами побороться за медали ЧМ-2022 в Катаре.

Антигерой Мората

Отдельно хочется сказать про Альваро Морату. Испанец перед сезоном вернулся в «Ювентус» из «Атлетико», где был в аренде, и провёл неплохой сезон в Серии А: на счету нападающего 32 матча, 11 голов и 9 передач. Так получилось, что в нынешней сборной Испании проблема с центральными нападающими, поэтому Мората ехал на Евро главным атакующим игроком своей команды. Вот только старт Евро получился у Альваро крайне неудачным, в первых двух матчах с Швецией и Польшей, которые испанцы не выиграли, Мората не забил огромное количество моментов, за что получил не только критику от СМИ и болельщиков, но и даже угрозы в свой адрес и в адрес семьи. Об этом он говорил сам, рассказывал, что практически не спит из-за переживаний и находится не в самом лучшем психологическом состоянии. В плей-офф же Альваро забил в ворота Хорватии, отличился в важный момент в матче с Италией. И мог действительно перевернуть всё с ног на голову. Но зачем-то пошёл бить послематчевый пенальти. Альваро никогда не был штатным пенальтистом ни в одной из своих команд, да и с нервами иногда были проблемы, а тем более, в такой решающий момент и на таком турнире, где ему уже досталось по самое не хочу (и, кстати, на этом турнире он уже не забил пенальти в ворота Словакии на групповом этапе). Конечно, мы не знаем, решение ли это главного тренера, или же самого игрока. Но оно оказалось ошибочным. Вспоминаются слова Станислава Черчесова, которые я услышал на пресс-конференции после поражения от Хорватии на ЧМ-2018: «Били пенальти те, кто это мог делать. У нас вторая подряд игра с дополнительным временем, не все футболисты были в состоянии пробить», – объяснял выбор Фёдора Смолова в качестве одного из пенальтистов Станислав Черчесов.

Возможно, с Моратой была такая же ситуация. И закончилась она, к сожалению и для Альваро, и для Фёдора, одинаково. Статус антигероя, огромное количество ненависти со стороны болельщиков и глубокое внутреннее переживание. Даже фотографии есть схожие, где оба игрока после завершения матча сидят на поле в полном одиночестве.

Англия или Дания?

Впереди итальянцев ждёт финал с победителем пары Англия-Дания (матч завершится после подписания номера). И кто бы не вышел из этого противостояния победителем, легко подопечным Роберто Манчини явно не будет. В случае победы англичан итальянцев ожидает встреча с крепкой командой, которая на данный момент не пропустила ещё ни одного гола. Англия ещё никогда не выигрывала Евро, поэтому в случае выхода в финал команда Гарета Саутгейта будет предельно мотивирована. Ну а про поддержку фанатов я уже и молчу: финал-то (как и оба полуфинала) будет проходить в Лондоне.

А если в финал сенсационно пробьются датчане, стартовавшие на этом Евро с двух поражений, то легче тоже не будет. Тяжело даже представить, какой кураж поймает и без того яркая сборная Дании. Да и пример чудес от этой сборной уже был: в 1992 году датчане попали на Евро в самый последний момент вместо Югославии и выиграли турнир. Так что, при любом раскладе, финал Евро-2020 будет жарким, в этом сомневаться не стоит.