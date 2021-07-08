Родоначальники футбола впервые в истории в финале Евро

Харри Кейн забил решающий гол в ворота Дании и вывел Англию в финал Евро-2020. Фото: Alex Morton - UEFA/UEFA via Getty Images

Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы. Подопечные Гарета Саутгейта в тяжелейшей встрече в дополнительное время сломили сопротивление Дании.

Дания не достояла

Ответный полуфинал предвещал быть не менее напряжённым, чем первый. Конечно, Англия считалась фаворитом: не пропустила ни одного мяча по ходу турнира, выглядела очень уверенно, а к плей-офф набрала очень хороший ход. С мотивацией тоже было всё в порядке, английская команда ни разу не выходила в финал чемпионата Европы. Ну и не стоит забывать, что матч проходил на «Уэмбли» в Лондоне, где свою национальную сборную поддерживали тысячи фанатов. Но и Дания не собиралась просто так сдаваться. Симпатичная, полюбившаяся многим футбольным фанатам сборная, также к плей-офф вышла на свой пик, демонстрировала яркую игру, а главное – характер. Датчане не сломались после истории с Кристианом Эриксеном, не сломались после двух поражений на старте турнира, и сумели добраться до полуфинала, где цель была одна – победить.

В первом тайме команды демонстрировали яркий футбол с обилием атак, причём моменты возникали у ворот обеих команд. Более того, именно датчане открыли счёт в матче, заставив на несколько мгновений замолчать весь «Уэмбли». 21-летний нападающий «Сампдории» Миккель Дамсгор красивым ударом со штрафного забил англичанам первый гол на турнире, а для самого Дамсгора этот мяч стал третьим на Евро. Трудно представить, чтобы у сборной России парень 2000 года рождения забивал англичанам в полуфинале чемпионата Европы.

Пропущенный гол встрепенул англичан, и уже до финального свистка на поле была другая команда. Прекрасно готовая физически, агрессивная. Это был действительно лучший матч Англии на этом Евро. Счёт сравнялся ещё до перерыва (капитан Дании Симон Кьер срезал мяч в свои ворота). За второй тайм подопечные Гарета Саутгейта создали просто огромное количество моментов и не забили только чудом, имя которому – Каспер Шмейхель. Голкипер датчан поймал такой кураж, что, казалось, больше он в этой встрече не пропустит. Но на дополнительное время сил у сборной Дании практически не осталось, а англичане продолжали давить. Весь «Уэмбли» гнал свою сборную вперёд, и весь «Уэмбли» взвыл, когда Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной. Арбитр встречи Данни Маккели назначил пенальти, и это решение будут обсуждать ещё очень долго. Харри Кейн реализовать одиннадцатиметровый не сумел, но успел первым на добивание и забил решающий для англичан гол. Сил у сборной Дании на то, чтобы отыграться, не было, англичане спокойно довели дело до победы и впервые в своей истории сыграют в финале Евро.

И ВАР не помог

Вернёмся к главному эпизоду матча, который произошёл на 102-й минуте встречи. Рахим Стерлинг на скорости врывается в штрафную, где пытается протиснуться между двумя игроками сборной Дании и падает. Данни Маккели находился совсем рядом и назначил пенальти. Но телезрителям тут же показывают повторы, на которых видно, что Стерлинг начал заваливаться на газон ещё до контакта с защитником, причём на повторах этого контакта и не видно. Стерлинг известен своими «нырками», один раз в матче Лиги чемпионов между «Манчестером сити» и «Шахтёром» Рахим умудрился вместо мяча пнуть газон, упасть и заработать пенальти. Тогда не было системы ВАР, а сейчас, что самое странное, она есть. Но никак не повлияла на решение Маккели. Он даже не пошёл смотреть повтор, хотя, казалось бы, такие спорные решения лучше принимать, будучи уверенным на сто процентов.

Всё дело в том, что видеоассистенты Маккели просматривали этот эпизод. Но вот предоставить такую возможность Маккели по протоколу ВАР они могли только в том случае, если бы выявили «явную ошибку» со стороны главного арбитра. Тогда ассистенты сообщают арбитру, что не согласны с его решением и предлагают посмотреть повтор самому. И после этого судья идёт к экрану, смотрит повтор, но решение всё равно выносит самостоятельно.

В случае с падением Стерлинга ассистенты посчитали, что Маккели находился рядом, видел эпизод, а на повторах они увидели контакт Рахима и защитника датчан. Соответственно, и не сочли решение арбитра явно ошибочным. Хотя, конечно, большинство футбольных экспертов, судей (ну, естественно, кроме английских) высказались о том, что пенальти в этом эпизоде не было.

Судейские ошибки – не новая история в футболе. Но когда тратятся огромные деньги на систему видеоповторов, а судья не может ими воспользоваться из-за предписания в протоколе – это какой-то маразм. И самое обидное, что ошибка эта произошла в таком важном матче и в таком важном эпизоде. Весь Евро судьи прекрасно работали, но не обошлось без ложки дёгтя. Англия заслужила победу, в этом нет сомнений. Они играли ярче, активнее и были близки к победе. Но, кажется, даже они сами не рады, что победа досталась им именно такой ценой. А Дании хочется сказать спасибо за турнир, и нет сомнений, что это далеко не последние крупные соревнования, на которых датчане заставят о себе говорить.

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