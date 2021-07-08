С главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым расторгли контракт

Станислав Черчесов. Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

На официальном сайте РФС появилось следующее сообщение:

«Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контакта со специалистом и его тренерским штабом».

Также процитирован президент РФС Александр Дюков: «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года».

Станислав Черчесов возглавлял сборную России по футболу с августа 2016 года.