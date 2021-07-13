Черчесова может сменить тренер родом из Михайловска?

Главным тренером «Урала» Владимир Федотов был с июля 2009-го по май 2010-го. Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

В четверг в формате видеоконференции пройдёт заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Повестка пока что не опубликована, но с учётом того, что уже 1 и 4 сентября сборной России предстоит сыграть два матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года (дома с Хорватией и в гостях с Кипром), можно предположить, что РФС рассмотрит вопрос о назначении нового главного тренера национальной команды вместо уволенного после провала на чемпионате Европы Станислава Черчесова.

Прежде очень часто в кругах футбольной общественности к тому моменту, когда надо было принимать кадровое решение, уже было достигнуто какое-то общее мнение. Молва настойчиво прочила в наставники сборной Олега Романцева, Анатолия Бышовца, Валерия Газзаева, Юрия Сёмина, Леонида Слуцкого, а в другие моменты в массах отчётливо ясно существовало мнение, что тренером должен быть непременно иностранец. В данный момент такого общего мнения, пожалуй, нет. Одни снова надеются на призвание «варягов» (называются в разной степени интересные, но вполне правдоподобные кандидаты – Йоахим Лёв, Андре Виллаш-Боаш, Доменико Тедеско, Владимир Петкович), другие призывают придерживаться практики импортозамещения (и здесь тоже есть такие сильные варианты как Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев, Валерий Карпин, Сергей Семак).

Есть, пожалуй, одна фамилия, которая в эти дни прозвучала, с одной стороны, неожиданно, а с другой – вполне заслужено. Я имею в виду возглавляющего «Сочи» Владимира Федотова. Шансы на то, что РФС сделает выбор в его пользу, если честно, невелики, но уже то, что свердловского тренера называют в связи с возможным назначением в сборную – факт, заслуживающий внимания.

Владимир Федотов родился в Михайловске, там же начал заниматься футболом, лишь в пятнадцать лет, да и то со второй попытки попал в футбольную школу «Уралмаша», играл с перерывами в главной команде области во Второй, Первой и Высшей лигах, провёл в сумме более 300 матчей, был капитаном команды. Как тренер, по его же собственным словам, сформировался во многом благодаря Александру Побегалову. После отставки Побегалова именно Федотов возглавил команду, где зарплата была большим праздником. Правда, продержался на этом посту всего без пяти дней десять месяцев.

Потом были два с половиной года в ещё более безденежном новокузнецком «Металлурге-Кузбассе», полтора года без работы, полгода в каменск-уральской «Синаре», игравшей на первенство Свердловской области. Новый виток в тренерской карьере Федотова начался в июне 2015 года, когда он вошёл в тренерский штаб «Газовика» (вскоре переименованного в «Оренбург»). С этой командой уроженец Михайловска вышел в Премьер-лигу и в год дебюта в элите остановился в шаге от шестого места, дающего право сыграть в Лиге Европы. Для сравнения, «Урал», уже который год как бы рвущийся в еврокубки, финишировал тогда десятым. По итогам чемпионата России 2020/2021 возглавляемый Владимиром Федотовым клуб «Сочи» занял пятое место и в августе сыграет в новом европейском турнире – Лиге конференций.

Именно Владимира Федотова (что с «Оренбургом», что с «Сочи») часто и вполне заслуженно называют самым эффективным российским футбольным тренером. За то, что он умеет добиваться максимальных результатов с не самым выдающимся подбором игроков. Сам Федотов любит вспоминать дружескую атмосферу, царившую в «Уралмаше» 90-х годов, и старается создать её в своих командах, уже будучи тренером. Его команды из разряда тех, что принято называть тренерскими. И играют они в симпатичный футбол, который к тому же приносит результат.

Пожалуй, один из главных недостатков Владимира Федотова по сравнению с другими возможными кандидатами – это его недостаточная медийность. Но позвольте, ещё в 2012 году в забытой всеми Второй лиге он пошёл на вольность, по тем временам неслыханную – пустил клубного оператора в раздевалку в перерыве матча (Станислав Черчесов подобное брезгливо назвал «Домом-2»). Про видео это уже мало кто помнит. По одной простой причине – в отличие от, к примеру, суперпопулярных в Интернете роликов с участием невоздержанного на язык Игоря Гамулы, здесь почти совсем нет ненормативной лексики (разве что в начале на эмоциях пару раз проскочила). По сути, для того времени это была революция в околофутбольном пространстве.

Владимиру Федотову 54 года. Более молодые Карпин, Слуцкий или Семак имеют послужной список посолиднее, но и стартовали они не с первенства области. Беда тренеров типа Федотова в том, что российские топ-клубы пригласят скорее средней руки иностранца (или в крайнем случае местную легенду, как в случае Семака), чем тренера, который своими успехами в скромных по возможностям командах заслужил право попробовать свои силы на уровне грандов. А представить себе сейчас наставником национальной команды человека из «Сочи» или «Оренбурга» фантазии не хватает.

Если смотреть на ситуацию здраво, то у нашего земляка есть шанс только в одном случае. Если РФС решит сейчас назначить временного тренера до конца отбора к чемпионату мира (то есть до середины ноября 2021 года или, в случае участия в стыковых играх, до марта 2022-го). Чтобы к этому времени получить более раскрученного российского специалиста, свободного от работы в клубе. Но даже если со сборной у Владимира Федотова сейчас не выгорит, он наверняка ещё не достиг своего тренерского потолка. А значит, будем и дальше следить за его карьерой.

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