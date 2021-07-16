Футбол, я «Юпитер»

Российскую премьер-лигу, как и низшие дивизионы, хотят реформировать. Но новый сезон РПЛ 23 июля стартует по старой схеме. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Российский футбольный союз (РФС) объявил, что готовит реформу российского футбола. В заявлении говорится, что всеми любимый вид спорта в стране стагнирует в экономическом плане, а «в спортивном смысле ситуация настораживает ещё сильнее». Исследованием наших чемпионатов занималась нидерландская компания Hypercube («Хайперкуб»), которая предложила несколько вариантов изменений. Как бы сейчас к ним ни относились, ясно одно – перемены в нашем футболе назрели, и РФС это понимает.

Скрывать уже нечего

«Мы ничего не скрываем», – так начинается заявление РФС. Тут уж действительно, скрывать нечего. О состоянии российского футбола в последнее время не говорил только ленивый. Недавно завершился чемпионат Европы, в общем, всё наглядно показал. Со сборной ещё предстоит разбираться (речь идёт про главного тренера, которого в РФС обещают назначить до старта чемпионата России, то есть до 23 июля), но ведь фундамент нашей сборной – игроки чемпионата страны.

Сколько угодно можно говорить о лучших бомбардирах и забитых голах внутри страны, но показатель уровня нашего чемпионата – еврокубки. А в прошлом сезоне российские команды провели одну из худших кампаний в истории РПЛ на международной арене: за 17 матчей не смогли одержать ни одной победы. Достаточно ещё вспомнить, что «Ростов» и «Динамо» не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы уступив «Маккаби» (Израиль) и тбилисскому «Локомотиву» соответственно. В следующий раунд по итогам группового этапа из четырёх клубов смог пробиться только «Краснодар», но в 1/16 Лиги Европы уступил «Динамо Загреб».

Как итог – падение России в таблице коэффициентов УЕФА на восьмое место. Впереди нас оказались Португалия и Нидерланды. А из-за коэффициентов мы теряем гарантированные места в элитных раундах еврокубков. Со следующего сезона, конечно, будет разыгрываться Лига конференций, но там далеко не самые топовые клубы Европы (да и квалификацию ещё нужно пройти). Там меньше денег и, как уж громко ни звучит, меньше развития, поскольку в числе прочих играть с клубами из Белоруссии, Литвы, Казахстана, Кипра.

РФС призвал варягов

Компания Hypercube (так уверяют в РФС) всю печальную статистику проанализировала. Российский футбольный союз призвал варягов не просто так. Голландцы уже работали с их же местным чемпионатом, а также с первенствами Бельгии, Дании и Австрии. Детальными данными мы, конечно, не располагаем. Но последние две команды, для сравнения, показали на последнем Евро достойный результат. Дания и вовсе была полуфиналистом.

Итак, специалисты «Хайперкуба» исследовали самые «больные» точки чемпионата, чтобы ответить на ряд вопросов: как сделать чемпионат интенсивнее, как сказывается лимит на легионеров, как работает система «осень-весна» и так далее.

Выводы – неутешительные. Суммарные бюджеты наших клубов уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке, а при текущем уровне игры в еврокубках к 2023 году Россия выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а позже и вовсе опустится на 20-е места. Как мы уже писали, – это меньше денег, получаемых клубом. И следовательно – меньше развития всей системы. Проблемы нашего футбола, в общем, лежат на поверхности. И для их решения компания предложила несколько вариантов.

«Космические» форматы

Реформировать предлагают всю структуру чемпионата. Премьер-лигу, Футбольную национальную лигу (ФНЛ), Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Пробные варианты получили названия планет «Земля 18», «Марс 16», «Юпитер 20». В зависимости от лиги меняются лишь цифры.

Итак, вариантов несколько. Детально описывать каждый из них и газетное место не позволит, и особого смысла в этом нет. Потому что для РПЛ, в общем, предлагаются схожие варианты. Но только на разное количество команд – 16, 18 или 20 (сейчас в элитном дивизионе играет 16 клубов).

Если уж совсем кратко, то все они подразумевают в том или ином виде формат с плей-офф. Сейчас в чемпионате его нет: все клубы играют между собой в два круга и распределяют места. Два предпоследних играют стыковые матчи за право остаться в РПЛ, последние два – на прямой вылет в низшую лигу. В таком формате специалисты в наших реалиях видят больше минусов (мало топ-матчей, ограниченная коммерческая ценность и так далее), чем плюсов.

«Альтернативные форматы» – так называют предложенные пути развития лиги – подразумевают определённое количество матчей (зависит от числа участников) на первом этапе и плей-офф на втором.

К примеру, в варианте «Земля 18» команды играют 34 матча (дома и в гостях), и после этого составляется промежуточная турнирная таблица. Первые три места получают свои путёвки в еврокубки, а команды, занявшие с 4-го по 7-е место, играют дополнительные матчи плей-офф за вторую путёвку в Лигу конференций. Два предпоследних места также играют «стыковые» матчи.

В варианте «Марс 16», для сравнения, на первом этапе 16 клубов играют 30 матчей. Во втором этапе команды с 1-го по 4-е место разыгрывают три путёвки в еврокубки, а занявшие с 5-го по 12-е место выявляют одного лучшего, который сыграет с худшей командой из первой четвёрки за путёвку в Лигу конференций. Низ таблицы традиционно сыграет «стыки», а два последних клуба вылетят в ФНЛ.

Сложно. Варианты «Юпитер 16» и «Юпитер 20» настолько запутанные, что даже в РФС к их минусам добавляет: «сложный инновационный формат». И это мы ещё не коснулись реформ ФНЛ и ПФЛ, где описать все предложения не хватит и целой полосы.

Минусы и плюсы

Да, формат предлагают сложный. Крайне непривычный для нашего футбола, но если действительно задумываться о плюсах и минусах, то видишь, что некая логика в этом есть.

1. Увеличится количество топ-матчей. Это однозначно. Тем более что на финальном отрезке топ-4 придётся реально биться за свои путёвки с такими же топами. 2. Во второй части будет в разы меньше «проходных» игр. 3. Командам будет сложнее добыть путёвку, потому что придётся играть с сильными соперниками, а не собирать очки у аутсайдеров, вставших на вылет. 4. Клуб, занявший 12 место, может прыгнуть выше головы и побороться за место в еврокубках. Да, это практически невозможно, но по крайне мере такой шанс предоставляется.

С другой же стороны, есть и явные минусы. Как, например, в нашем климате удастся уместить настолько растянутый календарь? Сейчас и так клубам из восточной части страны приходится играть в декабре и начале марта. Да и посещаемость в регионах, которые на время плей-офф явно лишатся матчей с громкими вывесками, упадёт совсем.

«Марс» проблем не решит

Конечно, представленные планы тут же подверглись критике со стороны футбольных функционеров. Глава РФС Александр Дюков после исполкома РФС отметил, что о реформах пока речи не идёт.

– Мы говорим лишь об изменении формата проведения первенств. Имеются определённые завышенные ожидания, что мы сейчас поменяем формат, и наш футбол резко станет лучше. Это не так. Есть множество факторов. Мы договорились, что продолжим работу: будет ещё несколько подходов до того момента, пока мы не примем решение. Каждый формат имеет свои плюсы и минусы, – сказал он.

Это всё, конечно, хорошо, но только ни «Марс», ни «Юпитер» не решает основных проблем нашего футбола. Мы сколько угодно можем реформировать лиги, но пока не будем систематически развивать детский и юношеский футбол, пока не решим, что делать с лимитом на легионеров и с огромной разницей в бюджетах клубов (и их поддержкой), не полетит наша любимая игра в светлое будущее.

Нашему футболу нужен системный подход, который будет полностью развивать вид спорта – от самого начала до верхушки, чтобы из 146-миллионной страны собирать достойную команду. А там уж и по системе «Юпитер» можно поиграть. Но пока это лишь слова.