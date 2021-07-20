ФИФА дисквалифицировала за допинг трёх российских футболистов

ФИФА опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о санкциях за допинг в отношении трёх российских футболистов. Фото: Станислав Савин.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о санкциях за допинг в отношении трёх российских футболистов. Владимир Обухов, Иван Князев и Дарья Мещерякова получили отстранение от футбольных матчей.

Как сообщается в пресс-релизе ФИФА, все три случая нарушения были выявлены в 2013 году, однако изначально результаты тестирования были занесены в базу данных Московской антидопинговой лаборатории как отрицательные. Лишь впоследствии, после перепроверки данных членами ФИФА и ВАДА, случаи употребления запрещённых веществ (у Князева и Обухова – метандиенон, у Мещеряковой – фуросемид) были подтверждены. Князев и Мещерякова получили по два года отстранения от всех профессиональных футбольных матчей. Владимир Обухов активно сотрудничал с ФИФА, признал вину и в итоге получил наказание в виде шести месяцев отстранения от футбола.

Напомним, Владимир Обухов родился в Узбекистане, но в 8 лет перебрался с родителями в Нижний Тагил, где и начал футбольную карьеру в местном «Уральце». На данный момент является игроком «Ростова». Иван Князев в сезоне 2015/2016 числился в составе «Урала», но так и не провёл ни одного матча за екатеринбургский клуб. На данный момент является игроком пермской "Звезды".

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