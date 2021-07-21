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Спорт / Футбол
21 июля 2021, 12:02

"Урал" арендовал у "Динамо" грузинского полузащитника Луку Гагнидзе

Фото: пресс-служба "Урала"

Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" объявил о пополнении состава. В стан екатеринбуржцев на правах аренды перебрался грузинский полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе.

18-летний игрок перебрался в Москву из "Динамо" (Тбилиси) в этом межсезонье, подписав с московским клубом контракт на пять лет. В аренде в "Урале" Лука будет выступать до конца сезона 2021/2022. В составе тбилисского "Динамо" Гагнидзе провёл в прошлом сезоне 17 матчей и забил один гол, а также выиграл чемпионат Грузии. Стоить отметить, что Лука вызывался в юношескую и молодёжную национальные команды Грузии, в юношеской сборной успел принять участие в отборочном турнире к чемпионату Европы. В составе молодёжной команды привлекался к тренировочным сборам, но дебюта в официальных матчах ещё не было.

Областная газета Свердловской области

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