ФК "Урал" приостановил продажу билетов на ближайшие игры

"Урал" встретится с "Краснодаром" 25 июля, с "Нижним Новгородом" - 1 августа. Фото: Алексей Кунилов.

Футбольный клуб "Урал" приостановил продажу билетов на матчи с "Краснодаром" и "Нижним Новгородом". Приобрести абонементы на новый сезон также не получится.

Соответствующее решение, которое по информации пресс-службы ФК было принято сегодня, связано с ростом случаев COVID-19 на Среднем Урале.

"Дальнейшие решения по поводу проведения матчей будут приняты исходя из данных оперативного штаба по коронавирусу в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Добавим, оба матча должны пройти на "Екатеринбург Арене". Встреча с краснодарской командой состоится в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги 25 июля. Во втором туре клуб встретится с "Нижним Новгородом". Матч пройдёт 1 августа.

Напомним, ранее в Свердловской области запретили мероприятия с участием более 500 человек.