На что способен помолодевший «Урал»?

Для «Урала» это будет девятый сезон в Российской премьер-лиге подряд Фото: Пресс-служба "Урала"

Не успел завершиться чемпионат Европы по футболу, как уже стартуют новые сезоны в национальных клубных чемпионатах. Российская премьер-лига начнётся уже завтра матчем «Ростов» – «Динамо», а екатеринбургский «Урал» проведёт игру первого тура в воскресенье: «шмели» на своём поле примут «Краснодар».

Кого будет не хватать?

Традиционно в межсезонье клубы ведут активную трансферную кампанию. Конечно, при этом команды как теряют игроков, так и приобретают новых. Для «Урала» главной потерей этого лета стал уход левого защитника Игоря Калинина. После того, как Александр Данцев завершил карьеру, а Михаил Меркулов перебрался в «Рубин», позиция левого защитника стала уязвимой для екатеринбургской команды. «Шмели» приобрели летом 2020-го Николая Золотова и Игоря Калинина, и последний выиграл борьбу за место в стартовом составе. Конечно, ему понадобилось время на адаптацию, и не всегда Калинин впечатлял своей игрой (скорее, даже, наоборот). Но постепенно Игорь прибавил в уверенности, стал допускать меньше ошибок, и его место на поле уже не обсуждалось. Поэтому его уход в «Ростов» станет потерей для «шмелей»: теперь вновь придётся искать левого защитника. В команде есть Арсен Адамов и Денис Кулаков – два правых защитника, и при некоторых раскладах тренерский штаб может передвинуть одного из них на левую бровку, но надо понимать, что для этого футболисту потребуется время на адаптацию.

При этом сам переход Калинина в «Ростов» был довольно странным. 30 июня у него закончилась аренда в «Урале», а на следующий день «шмели» выкупили его за 350 тысяч евро. Однако ещё через день только что приобретённый Калинин был продан в «Ростов» за 600 тысяч евро. Зачем ростовчанам понадобился посредник в виде «Урала», зачем екатеринбургская команда приобретала футболиста, чтобы продать его на следующий день?

Практически буднично «Урал» проводил из клуба одного из самых ярких легионеров команды последних лет – Отмана Эль Кабира. Голландец, который полюбился местной публике своими финтами и эффектными действиями на поле, после начала пандемии стал очень подверженным травмам. Не успевал Кабир вылечиться, как тут же вновь попадал в лазарет. В итоге клуб и игрок решили прекратить сотрудничество: Отман и вовсе отправился к себе на родину, где пройдёт медицинское обследование и примет решение о будущем своей карьеры.

Ну и нельзя не сказать про уход Павла Погребняка. Он, как и Павел Дацюк, взял паузу, долгое время не отвечал на вопросы о будущем, но в итоге всё же контракт с клубом не продлил. Удивительно, но Погребняка буквально стащили с дивана в сентябре 2020 года и уговорили сыграть ещё один сезон за «Урал», а Павел без тренировочных сборов в 37 лет сумел стать основным нападающим клуба Премьер-лиги. Теперь же «Урал» остался с Андреем Панюковым, который забивает в последнее время только по праздникам, Артёмом Максименко, получающим очень мало игрового времени, и молодёжью, о которой расскажем чуть дальше.

Ставка на молодёжь

Что касается пришедших в клуб футболистов, то здесь в первую очередь нужно отметить возвращение Ильи Помазуна. Голкипер ЦСКА провёл первую часть прошлого сезона в аренде в екатеринбургском клубе, проявил себя очень хорошо, но перед стартом весенней части турнира отправился обратно в Москву из-за кадровых проблем армейцев. На этот раз «Урал» обезопасил себя от таких происшествий: аренда Ильи рассчитана на весь сезон, и вернуть его раньше ЦСКА не сможет по контракту, только если армейцы его не продадут (чего московский клуб делать не собирается). Поэтому качественный голкипер на предстоящий сезон – новость очень даже позитивная.

А из остальных трансферов «Урала» выделить кого-то сложно. Ещё в феврале в интервью «Областной газете» главный тренер команды Юрий Матвеев отметил, что клуб заинтересован в приобретении молодых футболистов.

– Мы взяли курс на омоложение состава, у нас опытным ребятам по 30 лет, даже за 30, поэтому приобретение молодых футболистов просто необходимо, и мы будем к этому стремиться, – сказал Юрий Матвеев.

В зимнее трансферное окно «Урал» приобрёл молодых игроков: Рамазана Гаджимурадова, Арсена Адамова, Артёма Максименко. Первые два, кстати, довольно быстро адаптировались и сумели завоевать место в стартовом составе. В летнее трансферное окно «шмели» не стали отступать от намеченного курса и приобрели ещё четверых молодых футболистов: 19-летнего защитника Артёма Шмыкова, 21-летнего полузащитника Кирилла Колесниченко, 18-летнего полузащитника Юрия Железнова и 21-летнего нападающего Михаила Агеева. Сложно сказать, на что способны эти молодые игроки, контрольные матчи «шмелей» проходили в закрытом режиме. Но Юрий Матвеев уверяет, что все они приобретены для основной команды, а значит, получат шанс проявить себя. Вчера к этой четвёрке добавился ещё и юный легионер: в аренду из московского «Динамо» в Екатеринбург отправился грузинский полузащитник Лука Гагнидзе.

Бюджет без изменений

Как вы, наверное, понимаете, увеличение бюджета клуба, которое анонсировалось ещё прошлым летом новым председателем совета директоров клуба Дмитрием Пумпянским, не произошло. Тогда было объявлено, что в ближайшие два-три года бюджет команды увеличится в два раза, а вместе с этим поменяются и задачи клуба (станут более амбициозными). Пока что клуб сохранил костяк, сохранил тренерский штаб, приобрёл молодёжь и готов к новому сезону. Какие задачи стоят перед «шмелями»? На этот вопрос Григорий Викторович Иванов (президент «Урала») любит отвечать так: «Задача – побеждать в каждом матче». Понятно, что с нынешним составом «Уралу» крайне тяжело будет вести борьбу за еврокубки. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Динамо», «Рубин» – бороться с этими командами в отдельном матче «шмели» могут (что и демонстрировали уже не раз), но обойти их в турнирной таблице по итогам сезона практически нереально. Так что если команда из Екатеринбурга залезет в десятку сильнейших и постарается там подняться как можно выше – это будет успех. Ну и, конечно, не стоит забывать про Кубок России. Даже если у «шмелей» не самым лучшим образом идут дела в чемпионате, то в Кубке команда демонстрирует настоящие бойцовские качества. Два финала «Урал» проиграл, кто знает, возможно, с третьей попытки екатеринбуржцам покорится этот трофей, а вместе с ним команда завоюет право на долгожданное участие в еврокубках.

Календарь 25 июля, 19:30. «Урал» – «Краснодар», 1 августа, 19:30. «Урал» – «Нижний Новгород», 9 августа, 21:00. «Сочи» – «Урал», 14 августа, 19:30. «Спартак» – «Урал», 20 августа, 19:00. «Урал» – «Динамо», 29 августа, 19:30. «Урал» – «Ростов». А что с билетами? Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в планы организаторов массовых мероприятий, в том числе и спортивных. Так, «Урал» запустил продажу сезонных абонементов и билетов на первые домашние матчи с учётом 50% заполняемости стадиона. Однако свердловский Роспотребнадзор ограничил количество зрителей на всех массовых мероприятиях до 500 человек. По данным «Областной газеты», на настоящий момент «Урал» реализовал 4 000 абонементов и билетов и остановил продажи. В клубе надеются, что на первые два домашних матча удастся пустить всех, кто купил билеты и абонементы, однако окончательного решения по допуску зрителей на матчи против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода» пока нет.

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