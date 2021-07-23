Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин

Названо имя нового главного тренера сборной России по футболу. Им стал Валерий Карпин.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря текущего года. При этом есть возможность его продления.

"Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере", - передаёт слова нового тренера пресс-служба сборной.

Валерий Карпин также напомнил, что на данный момент перед командой стоит задача попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Для этого, по его словам, будет сделано всё возможное.

Как отметил президент РФС Александр Дюков, Валерий Карпин не нуждается в представлении. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, в том числе выступал за сборную России. Позже завершения карьеры игрока получил богатый тренерский опыт.