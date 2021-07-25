"Урал" крупно уступил "Краснодару" в первом матче нового сезона

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб"Урал" не сумел порадовать своих болельщиков на старте нового сезона чемпионата России. "Шмели" крупно уступил "Краснодару" - 0:3.

​​​​​​Матч проходил в Екатеринбурге. В первом тайме была равная борьба, и екатеринбуржцы могли выйти вперед: в конце тайма арбитр поставил пенальти в ворота гостей. Но Эрик Бикфалви не сумел переиграть Матвея Сафонова, команды ушли на перерыв при ничейном счёте.

Во втором тайме гости владели преимуществом и сумели дожать соперника. Сначала Томи Вильена точно пробил из-за пределов штрафной. Затем он же удвоил преимущество своей команды. Под занавес второго тайма пенальти был назначен уже в ворота "Урала", и Кордоба сделал счёт 3:0.

Следующий матч "Урал" проведет также дома. "Шмели" примут "Нижний Новгород".