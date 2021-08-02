Кто станет слабым звеном в Премьер-лиге?

Андрей Панюков забивает первый гол «Урала» в сезоне. Фото: Павел Ворожцов

Футбольный клуб «Урал» не сумел одержать первую победу в сезоне. «Шмели» на своём поле сыграли вничью (1:1) с дебютантом Премьер-лиги – «Нижним Новгородом».

Ничья вместо победы

В первом туре екатеринбуржцы принимали у себя «Краснодар». Встреча завершилась победой гостей (3:0), и, конечно, все болельщики надеялись на то, что «шмели» реабилитируются в домашнем поединке против «Нижнего Новгорода». Команда Александра Кержакова хоть и выиграла в первом туре у «Сочи», была аутсайдером в игре с «Уралом». В первом тайме хозяева действительно смотрелись уверенно, создали несколько опасных моментов, один из которых удалось реализовать. Андрей Панюков со второй попытки всё же сумел открыть счёт в матче, и на перерыв команды ушли при счёте 1:0.

Остаётся загадкой, что же происходит в раздевалке «Урала» в перерыве, когда команда ведёт в счёте, но практически всегда екатеринбуржцы во втором тайме начинают этот счёт оберегать, садятся в оборону и обязательно пропускают. Так случилось и в этот раз. «Нижний Новгород» вышел на вторую половину встречи с боевым настроем, обрушил шквал атак на ворота хозяев, и Тимур Сулейманов сумел поразить ворота «Урала». Ничья екатеринбуржцев не устраивала, и изредка моменты у ворот гостей появлялись, но с реализацией всё обстояло очень плохо. Ближе к концу матча произошёл любопытный инцидент: на девять минут на стадионе погас свет. Футболисты и зрители (которых было 500 человек: это владельцы платных абонементов на все сектора, владельцы карт BUSINESS CLUB и билетов на центральные сектора А104, А105, А106 (повышенная стоимость), а также владельцы абонементов в зону гостеприимства (сектора С104, С105, С106) долгое время провели в ожидании, и, увы, это был самый запоминающийся отрезок игры. В итоге матч завершился со счётом 1:1, «Урал» так и не сумел победить в первых домашних играх сезона.

На матче против «Нижнего Новгорода» на трибунах присутствовали 500 болельщиков. Фото: Павел Ворожцов

Опасный сезон

Стартовые встречи «Урала» получились крайне непростыми. Перестройка команды, а именно внедрение купленной молодёжи в состав, пока даётся крайне тяжело. Плюс накладывают отпечаток травмы: до сих пор не восстановились Владимир Рыков, крайне необходимый в центре обороны, и Рамазан Гаджимурадов, от которого зависит яркость в атаках. Эрику Бикфалви откровенно тяжело тянуть команду на своих плечах, и в первых матчах румын, не чувствуя поддержки в атаке, находился не в своей тарелке.

И всё бы ничего, можно это списать на старт сезона. Вот только хочется отметить, что на данный момент в чемпионате нет «проходных» команд. Нет условного «Тамбова», который прошлый сезон просто доигрывал, отдавая очки всем подряд, и бесславно вылетел в ФНЛ. Команды, которые зашли из низшего дивизиона («Крылья Советов» и «Нижний Новгород»), показывают неплохой футбол и вылетать обратно явно не собираются. В связи с этим возникают мысли, что в этом сезоне «Уралу» ой как тяжело будет избежать стыковых матчей (не хочется думать о прямом вылете, но и такой вариант вполне себе жизнеспособный). Впереди у «шмелей» два выездных поединка с участниками Еврокубков: «Сочи» и «Спартаком». Набрать там очки будет очень сложно, даже несмотря на то, что с этими командами «шмели» в последнее время играют хорошо. После выезда последуют домашние игры с «Динамо» и «Ростовом», что тоже, мягко говоря, лёгкой прогулкой не будет. Вот и получается – к перерыву на матчи сборных (в начале сентября) картина для «Урала» может быть очень даже плачевной. Пока внятная игра у екатеринбуржцев прослеживается в очень коротких промежутках, да и горящих глаз у футболистов не наблюдается. И это напрягает, и Юрию Матвееву есть над чем задуматься.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».