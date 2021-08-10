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10 августа 2021, 16:39

Юрий Матвеев покидает пост главного тренера ФК «Урал»

Юрий Матвеев

Юрий Матвеев. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» объявил, что главный тренер команды Юрий Матвеев покидает свой пост.

«Юрий Матвеев и руководство ФК «Урал» пришли к совместному решению о прекращении сотрудничества. Наш клуб гордится Юрием Александровичем, который с первых дней своей тренерской карьеры работал в системе «Урала». Мы благодарны ему за продуктивную работу с молодёжью в «Урале-2», а также за успехи главной команды», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Матвеев возглавил «Урал» в июне 2020 года. На этой должности он сменил Дмитрия Парфёнова.

Областная газета Свердловской области

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