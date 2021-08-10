Игорь Шалимов. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» возглавил Игорь Шалимов. Об уходе Юрия Матвеева с поста главного тренера клуба было объявлено сегодня. Контракт с новым специалистом рассчитан на 2 года.

Игорю Шалимову 52 года. За свою футбольную карьеру он успел поиграть в столичном «Спартаке», а также в итальянских клубах «Фоджа», «Интернационале», «Удинезе», «Болонья», «Наполи». Сезон 1994/1995 провёл в немецком «Дуйсбурге». В 1995 году играл в швейцарском «Лугано». В составе сборной СССР и России он сыграл 47 матчей и забил 5 голов.

Тренерскую карьеру начал в 2001 году в подмосковной команде «Краснознаменск». Тренировал также «Уралан», женскую сборную России, «Краснодар», «Химки». Последним местом работы был грозненский «Ахмат».

Новый наставник «Урала» уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведёт первую тренировку.