Контракт с Игорем Шалимовым рассчитан на два года. Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» / fckrasnodar.ru

Вчера в 16 часов екатеринбургский футбольный клуб «Урал» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Юрием Матвеевым. В этой должности он продержался один год и почти один месяц.

Расставание с Матвеевым случилось после поражения от «Сочи» (0:2), который тренирует наш земляк Владимир Федотов. После трёх туров чемпионата РПЛ у «шмелей» всего одно очко (два сухих поражения и домашняя ничья с дебютантом Премьер-лиги «Нижним Новгородом»). В турнирной таблице «Урал» занимает предпоследнее место, опережая лишь не набравшую ни одного очка команду «Крылья Советов».

Существует неписаный закон, согласно которому в любой ситуации выигрывает команда, а проигрывает тренер. Расставание с Матвеевым витало в воздухе (писала об этом и «Областная газета»), причём поводом для такого предчувствия было не столько количество набранных очков, сколько унылая игра в исполнении футболистов «Урала».

Но в данном случае всё-таки сваливать всю вину за неудачный старт только на Матвеева вряд ли правильно. Что можно ждать от команды, у которой в заявке всего один опытный нападающий (Андрей Панюков), забивший за два предыдущих чемпионата 6 голов в 24 матчах. Приходилось даже в короткое межсезонье на полном серьёзе слышать от болельщиков призывы к президенту клуба Григорию Иванову вернуть в команду 37-летнего Павла Погребняка, результативность которого тоже ненамного выше (за три сезона в «Урале» соответственно три, три и четыре гола за чемпионат).

Главная беда Матвеева-тренера в том, что не было у него такого же забивного форварда, каким когда-то был Матвеев-игрок. Его клубный рекорд результативности (42 мяча за четыре года в Высшей лиге) никто не может превзойти уже больше четверти века. И проблема эта у «шмелей» ровно столько, сколько команда играет в Премьер-лиге. Попытки решить её приглашением ветеранов Павлюченко и Погребняка добавляли «Уралу» разве что частоты упоминаний в столичной прессе, но не остроты в атаке. Отсюда и скромные результаты у клуба, который из года в год ставил задачу выхода в Еврокубки.

Так что тренеров можно менять сколько угодно, но, пока не будет хотя бы одного результативного нападающего, «Урал» будет продолжать привычную борьбу за выживание в Премьер-лиге. И в нынешнем чемпионате, когда нет явного аутсайдера, каким год назад был «Тамбов», шансы «шмелей» остаться в элитном дивизионе пока что не очень велики. С любым тренером.

Назначение нового тренера не заставило себя ждать. Спустя час с небольшим «Урал» объявил о заключении двухлетнего контракта с Игорем Шалимовым, который уже в Екатеринбурге и сегодня проведёт первую тренировку. Столь быстрое назначение говорит о том, что отставка Матвеева не была спонтанной.

52-летнего Игоря Шалимова некоторые наши читатели, уверены, помнят по московскому «Спартаку» в конце 80-х. Потом карьера в Европе. В числе других – «Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья», «Наполи». В сборную СССР его вызывал ещё Валерий Лобановский. Помнится и другая деталь – Шалимов был среди тех, кто подписал скандальное «Письмо четырнадцати» против тогдашнего главного тренера сборной России Павла Садырина.

Но оставим дела минувших дней. Шалимов с 2001 года на тренерском поприще, и оценивать нам предстоит именно эти качества. Клубов в тренерской биографии не так уж и много. Подмосковный «Краснознаменск», элистинский «Уралан», женская сборная России по футболу (там Шалимов проработал пока что дольше всего – с 2008 по 2011-й). С 2015-го – в системе «Краснодара». С 2016 по 2018 год был главным тренером краснодарской команды, затем тренировал «Химки» и «Ахмат».

Но какие достижения у Шалимова? Да, в первом сезоне при Шалимове «Краснодар» финишировал на четвёртом месте, но и всё. В двух следующих клубах он не задерживался больше одного сезона. Тоже своего рода показатель. Шалимов не выглядит как антикризисный менеджер, который сейчас нужен «Уралу», так и тренером, способным решать большие задачи.

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