Как в Михайловске вырос и расцвёл «Жасмин»

Победное фото. Главный тренер "Жасмина" отмечает, что команда из Михайловска - одна большая семья Фото: Олег Сунегин

Футбольный клуб из Михайловска «Жасмин» стал победителем Межрегионального этапа Кубка России. Михайловцы обыграли дублёров из ФК «Тюмень» и в следующем сезоне получат право сыграть в основной сетке Кубка России. Причём «Жасмин» впервые заявился на этот турнир и выбил из борьбы прошлогоднего победителя. «Облгазета» рассказывает историю клуба из Михайловска.

Не только большой футбол богат на сенсации. В третьих лигах, на любительском уровне, их немало, нужно только заглянуть. А копнёшь – одна истории лучше другой.

Вот, например, команда с экзотическим названием «Жасмин». Говорят, это национальный цветок Индонезии. Но клуб с таким названием вырос вовсе не в Юго-Восточной Азии, а в Нижнесергинском районе. С населением меньше 10 000 человек. Ну и что? По меркам европейского футбола далеко не в населении дело. ФК «Хоффенхайм» в Бундеслиге и вовсе из местечка, где живёт чуть больше 3000. И не мешало это им сначала до бронзовых медалей дойти, а потом и навести шороху в Лиге чемпионов, оставляя позади клубы из городов-миллионников.

«Жасмин» в Михайловске создан в 2013 году. Развивать футбол начинал Виктор Тырышкин (команду сейчас тренирует его сын Александр), который заручился поддержкой компании «Жасмин» (одна из крупнейших строительных организаций Свердловской области. – Прим. «ОГ»). Он возродил в Михайловске взрослую футбольную команду.

Возродил, потому что футбол в Михайловске был. Давно, но был. Когда-то команда выступала во второй группе первенства области, а играл в ней Владимир Федотов. Владимир Валентинович там начал познавать футбольные азы, а уже затем попал в школу «Уралмаша». Сейчас он большой тренер, позавчера тягался со своим «Сочи» в Белграде против «Партизана» в Лиге Конференций. Уступили сочинцы по пенальти, но Федотов к вершинам ещё придёт. Может быть, и в сборной России его когда-нибудь увидим.

«Жасмин» тоже начинал свой путь с участия во второй группе чемпионата области. И дважды становился победителем. Первый раз выйти в первую группу не смогли – нужно было улучшить инфраструктуру. А после второй победы, когда завершилась реконструкция стадиона, заиграли в первой группе. И в этот же год завоевали бронзовые медали. В 2020-м «Жасмин» занял второе место. Сейчас команда идёт на первом месте. После 12 игр – ни одного проигрыша.

В составе игроки, выступавшие в «Урале-2» и прошедшие систему подготовки футбольного клуба «Урал» - Артемий Дорожинский, Никита Артёменко, Эдуард Гулиев, Савва Князев, Александр Кашкаров, Максим Прокопьев. Вратарь Никита Талалихин выходил на поле за основную команду «Урала», когда она играла в ФНЛ.

В этом году «Жасмин» впервые решил заявиться на участие в межрегиональном этапе Кубка России. Там играют клубы третьего дивизиона (зона «Урал и Западная Сибирь»). Главный тренер «Жасмина» Александр Тырышкин отмечал: «думали просто посмотреть уровень команд третьей лиги, поиграть с ними».

– Хотели посмотреть уровень, а в итоге выиграли. Это как? – спрашиваю наставника михайловцев.

– Как ни странно, но задача не ставилась победить, – говорит Александр Тырышкин. – Нам было интересно посмотреть. Начали играть. А до чего доигрались – вы сами знаете (улыбается). Переломный момент, думаю, наступил после матча 1/4 финала с «Металлургом» из Аши. Это сильный клуб (шестикратный победитель первенства России среди любительских клубов в зоне «Урал и Западная Сибирь». – Прим. «ОГ»). Когда выиграли, стали понимать – мы представляем какую-то силу.

В полуфинале «Жасмин» встретился с победителем Кубка 2019 года – «Ильпаром» (пермский пгт. Ильинский). В Перми свердловчане выиграли 4:2, а вот в домашнем матче после первого тайма проигрывали 0:3 и только в концовке встречи смогли забить гол, благодаря которому и вышли в финал.

– Аппетит приходит во время еды, – смеётся тренер «Жасмина». – Потом уже хотели победить.

Финал с «Тюменью-2» складывался непросто. Первый матч на стадионе «Геолог» (на этой арене в 2015-м вынужденно «квартировал» екатеринбургский «Урал») завершился вничью 1:1. Всё решалось в Михайловском. Дальше всё как в кино: «нули» после двух таймов, и на 90-й минуте игрок «Жасмина» Никита Сорокин забил гол. Победа свердловчан со счётом 1:0.

– Когда были «нули» после первого тайма, откроете секрет, что сказали ребятам в раздевалке?

– Много говорить не надо было. Все понимали, к чему мы пришли. Ребят настраивать не надо было. Уже по разминке было видно – команда сконцентрирована. Настрой запредельный. Вышли биться.

Кубок теперь на Урале. Последний раз команда из Свердловской области побеждала в нём уже в далёком 2002 году (новоуральская «Ява-Кедр»). И теперь эта победа позволит «Жасмину» сыграть в финальных соревнованиях Кубка России среди любителей осенью нынешнего года в Сочи, а самое главное – попробовать силы в основной сетке Кубка России среди профессионалов в сезоне 2022/2023. Таким образом, в турнире сыграют две свердловские команды «Урал» и «Жасмин», который начнёт своё движение с самой первой стадии – 1/256 финала.

– Мы сделали большое дело, – добавляет Александр Тырышкин. – У нас небольшой городок, а сейчас больше народу будет ходить, болеть за нас. Та атмосфера, которая была после игры, – очень приятная. Болельщики выбежали на поле, поздравляли нас…

– После игры отпраздновали?

– Времени нет на это! Уже сегодня играем с Верхней Салдой в чемпионате области. У нас есть цели. Мы готовимся. Праздновать будем после сезона.

– Расскажите про ваш коллектив. Вижу, что некоторые ребята из «Урала-2», за «молодёжку» играли. Любителей у вас нет?

– Не секрет, что у нас есть зарплаты, есть премиальные. Перед каждой домашней игрой заезжаем на базу в Ельне. По объявлению мы никого не набираем. Конечно, когда только начинали работу с клубом, было тяжело собрать игроков. Сейчас мы подбираем футболистов, каждого анализируем. Область не такая большая, можно поехать и кого-то посмотреть. Просматриваем, приглашаем на тренировки. Но самое главное – смотрим на человеческие качества. У нас дружный коллектив, собираемся семьями, общаемся. Мы одна большая семья.

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