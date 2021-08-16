Игорю Шалимову предстоит перебрать уже существующий набор игроков, чтобы как-то перестроить игру. Но на это у него катастрофически мало времени. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» в выездном матче уступил столичному «Спартаку» – 0:1. Екатеринбуржцы пока ни разу не выиграли в текущем сезоне чемпионата России и опустились на последнее место в турнирной таблице.

Матч со «Спартаком» стал первым для Игоря Шалимова на посту главного тренера уральского клуба. Ждать какой-то тотальной перестройки команды было неправильно. Игорь Шалимов провёл с «Уралом» всего три тренировки. «Спартак», впрочем, тоже находится не в самой лучшей форме. Ещё и проводил на неделе выездной матч Лиги чемпионов в Португалии. Поэтому, как ни странно, «Урал» мог зацепиться за очки в игре с потенциальным лидером, но сделать этого не сумел.

Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте Романом Зобниным: полузащитник сборной России оказался расторопнее после розыгрыша углового и поразил ворота Ярослава Годзюра. Впрочем, «Урал» «огрызался»: по воротам били Августыняк, Мишкич. В конце первого тайма Эрик Бикфалви бил головой почти в падении, и попади он в угол – был бы гол.

Но всё лишь в сослагательном наклонении. Во втором тайме «Спартак» был активнее, а «Урал» имел лишь пару потенциально опасных моментов. Самый яркий из них случился уже на 94-й минуте, когда 18-летний новичок уральского клуба Юрий Железнов сильно пробил из-за пределов штрафной. Мяч слегка изменил направление и просвистел рядом с девяткой.

После матча Игорь Шалимов отметил, что ему нужно время.

– Есть много вещей, над которым необходимо работать. Для этого нужно время, но у нас его не так много. Будем идти от игры к игре. По возможности будем добавлять какие-то вещи. Это вопрос времени. Сколько? Я не знаю. На этот вопрос сложно ответить. Это футбол.

Какие итоги? «Урал» после четырёх туров набрал лишь одно очко (ничья с «Нижним Новгородом») и забил всего один гол (тоже «Нижнему»). Команда занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице. По одному очку также набрали «Ростов» и самарские «Крылья Советов», но забили больше одного мяча за четыре игры.

Статистика такова, что за девять сезонов в Премьер-лиге «Урал» ни разу не был на последнем месте после четырёх туров. Даже в сезоне 2014/2015, когда команда оказалась по итогам чемпионата в зоне стыковых матчей, уральцы были на 13-й строчке после четырёх игр.

И понятно, что четыре игры это не показатель. Но если обратиться к календарю, выяснится, что «Урал» оказался в сложном положении. Впереди матч с «Динамо» (21 августа), «Рубином» (ориентировочно 12 сентября, точный календарь появится позже), «Локомотивом» (ориентировочно 17 сентября). Два последних клуба занимают вторую и четвёртую строчки в таблице. «Динамо» – третью. 27 августа «Урал» также встретится с «Ростовом», этот клуб хоть и опустился низко, но команда крепкая, с хорошим подбором игроков, претерпевающая сейчас перестановку с новым тренером. Ни с одним из этих клубов «Уралу» не будет просто зацепить даже одно очко. И получается, что перспективы скорейшего поднятия со дна турнирной таблицы, увы, не самые радужные.

На руку может сыграть пауза на игры сборных, которая начнётся с 28 августа и продлится примерно две недели. Но это, скорее, небольшая передышка перед серьёзными матчами. «Уралу» нужно срочно исправлять ситуацию, но по-прежнему непонятно как. В клубе так и не появился ещё один нападающий, способный как-то изменить удручающую статистику. Игорю Шалимову предстоит перебрать уже существующий набор игроков, чтобы как-то перестроить игру. Но на это у него катастрофически мало времени. В противном случае у «Урала» просто не хватит дистанции, чтобы подняться из турнирного подземелья.