Выбор «ОГ» на 78 процентов совпал со списком Карпина

Футболисты, включённые в состав сборной России по версии «ОГ». Фото: официальный twitter сборной России.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал тех игроков, которых он вызовет на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата 2022 года против Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).

Считается, что у каждого бразильца есть свой вариант национальной сборной. В России выбор кандидатов значительно меньше, но желающих хотя бы так почувствовать себя наставником главной футбольной команды страны тоже с избытком. В номере за 6 августа свой вариант предложила и «Областная газета». Сейчас, когда стало известно, кто же на самом деле попал под первый «карпинский призыв», можно сравнить два варианта.

Мы назвали 23 игрока, Карпин на восемь больше, поэтому полного совпадения быть не может. Но факт, делающий честь нашему спортивному обозревателю Данилу Паливоде – из футболистов, названных им, в список Карпина попали восемнадцать (78 процентов). Наибольшая промашка вышла во вратарской линии, что неудивительно, потому что хороших голкиперов у нас сейчас много, но нет однозначного «первого номера», каким много лет был Игорь Акинфеев. В обороне у Карпина нет лишь Романа Евгеньева, в линии полузащиты у нас точное попадание в «яблочко» и два промаха в атаке – вместо Артёма Дзюбы и Ивана Сергеева Карпин хочет вызвать Антона Заболотного.

Да, какие-то имена в списке Карпина вызвали недоумение (в первую очередь речь о его бывших подопечных по «Ростову» Сергее Песьякове и Максиме Осипенко), удивило наличие того же Заболотного и Фёдора Кудряшова и отсутствие Матвея Сафонова. Что примечательно, никаких вопросов не вызвало то, что не попал в число приглашённых на сбор Дзюба. Всем, кто хотя бы мало-мальски следит не только за светской хроникой, но и непосредственно за чемпионатом России, очевидно, что экс-капитан сейчас не заслуживает вызова в национальную сборную – и давний конфликт между тренером и игроком тут совсем не при чём.

Вопросы по персоналиям есть, но тренеру виднее, кто и зачем ему нужен. Вполне возможно, что кто-то вообще приглашён не более чем для участия в тренировках и двусторонних играх. Но и такие спарринг-партнёры тоже нужны. Другой пример – Станислав Черчесов говорил, что Владимир Габулов на чемпионате мира 2018 года был необходим в сборной для создания командной атмосферы. Вполне возможно, что и Карпин знает, зачем ему игроки, присутствие которых в списке для нас, людей непосвящённых, остаётся большой загадкой.

Из возможных дебютантов лишь двое (Денис Макаров и Юрий Дюпин) вызывались ранее Черчесовым (Макаров был даже в заявке на чемпионат Европы, но на поле не выходил). Большинство остальных ярко проявили себя в прошлом и на старте нынешнего сезона. Кто-то из них может дебютировать за сборную уже в матче с Хорватией.

Нет никаких сомнений, что тренер настроен на решение максимальной задачи победить во всех трёх матчах, а вот получится у него или нет – этого никто сейчас не знает. Что примечательно, Карпин четырнадцатый тренер национальной сборной России, но лишь четыре его предшественника принимали команду по ходу отборочного турнира.

Олег Романцев, сменивший Анатолия Бышовца, не смог вывести команду на чемпионат Европы-2000. Пришедший вместо Валерия Газзаева Георгий Ярцев через стыки с Уэльсом завоевал путёвку на чемпионат Европы-2004. Юрий Сёмин, через два года сменивший Ярцева, не прошёл отбор к чемпионату мира-2006. Леонид Слуцкий, пришедший на смену Фабио Капелло, вывел сборную на чемпионат Европы-2016.

Пока две удачных попытки против двух неудачных. Карпину отчасти легче, потому что его предшественник лишился поста за провал на чемпионате Европы, а в отборе к Катару ситуация, может быть, не идеальная, но вполне рабочая. Но решающие матчи сборная проведёт именно с Карпиным.

Футбольный агент Тимур Гурцкая в одном из интервью заявил, что игры сборной в сентябре смотреть не станет, потому что «ничего хорошего не будет». Но в целом отношение к сборной с приходом Карпина стало более доброжелательным. Ставший популярным для болельщиков «Спартака», армавирского «Торпедо» и «Ростова» лозунг «Валера, верим!» сейчас впору осваивать всем российским футбольным болельщикам.

Самые возрастные Гилерме (35), Кудряшов (34), Дюпин (33), Песьяков, Ионов (32) Самые молодые Захарян (18), Тюкавин, Мухин (19), Дивеев (21) Наибольшее количество матчей Кудряшов (45), Головин (41), Смолов (39), Зобнин (38), Кузяев (37) Наибольшее количество голов Смолов (14), Черышев (12), Миранчук (6), Фернандес, Головин (по 5) Самый ранний дебют 29.03.2011 Ионов 14.11.2012 Смолов, Черышев 31.03.2015 Зобнин 07.06.2015 Миранчук, Головин Не играли ранее в сборной 11 футболистов (Дюпин, Максименко, Песьяков, Магкеев, Осипенко, Самошников, Терехов, Чистяков, Захарян, Макаров, Тюкавин) Экс-игроки «Урала»: Ерохин (2013–2015) 62 матча (12 мячей) Смолов (2014–2015) 22 матча (8 мячей) Заболотный (2011) 21 матч (6 мячей)

Представительство клубов 5 – «Локомотив» (Гилерме, Магкеев, Баринов, Жемалетдинов, Смолов) 4 – «Спартак» (Максименко, Джикия, Бакаев, Зобнин) 4 – ЦСКА (Дивеев, Фернандес, Мухин, Заболотный) 4 – «Зенит» (Караваев, Чистяков, Ерохин, Кузяев) 4 – «Динамо» (Захарян, Макаров, Фомин, Тюкавин) 2 – «Рубин» (Дюпин, Самошников), «Ростов» (Песьяков, Осипенко) 1 – «Антальяспор» (Кудряшов), «Сочи» (Терехов), «Монако» (Головин), «Краснодар» (Ионов), «Аталанта» (Миранчук), «Валенсия» (Черышев).

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