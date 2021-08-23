«Урал» опустился на дно

Футболисты "Урала" выходят на матч с "Динамо". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Екатеринбургский «Урал» проиграл на домашнем стадионе московскому «Динамо» со счётом 0:1 и опустился на самое дно турнирной таблицы чемпионата России по футболу.

За четырнадцать сезонов в элитной лиге это худший результат екатеринбургского клуба по итогам пяти туров. Даже в 1996 году, когда команда покинула Высшую лигу, было на одно очко больше. С одним очком «Урал» начинал чемпионат 2014/2015 и спасся тогда от вылета только в стыковых играх с «Томью».

Да, впереди ещё 25 матчей, и теоретически «шмели» вообще ещё могут стать чемпионами, но только теоретически. Набирать одно очко в пяти матчах можно по-разному, но «Урал» и по игре выглядит удручающе. Всего один гол в пяти играх, а в матче с «Динамо» всего два удара по воротам (против 24 у соперника) и ни одного попадания в створ ворот. «Динамо», которое по игре и по результату абсолютно заслуженно вышло в лидеры чемпионата, должно было выигрывать с крупным счётом, если бы не три попадания в штангу и несколько спасений от дебютировавшего в Премьер-лиге вратаря Дмитрия Ландакова.

«Урал» близок к тому, чтобы увязнуть на дне, выбираться с которого намного сложнее, чем туда угодить. На возрастающее психологическое давление можно списать и удаление за две жёлтые карточки, полученные в течение минуты, лидера «шмелей» Эрика Бикфалви. А дальше давление будет ещё больше. Впереди во многом решающий для турнирных перспектив матч с ближайшим соседом по турнирной таблице «Ростовом», а затем встречи с входящими в группу лидеров «Рубином» и «Локомотивом». А потом матч с «Арсеналом», который может оказаться битвой за шесть очков.

К 22-летнему Ландакову в этом матче никаких претензий быть не может, пропустил он в ситуации, когда атака в исполнении юных динамовских дарований Арсена Захаряна и Константина Тюкавина завершалась ударом из убойной позиции. Интересно другое – почему именно он занял место в воротах. Из разных источников просочилась информация о том, что по меньшей мере четверо футболистов, в том числе вратари Илья Помазун и Ярослав Годзюр, оказались вне игры из-за ковида.

Клуб эту информацию никак не комментирует. А оперштаб РПЛ сообщил, что 21 августа лига «получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против «Динамо». В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена». От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией». Из этого сообщения следует, что в «Урале» вспышки ковида нет, и большая группа игроков основного состава не играла из-за травм? Но в предыдущих матчах массового травматизма у футболистов «Урала» вроде бы не наблюдалось. Все они травмировались на тренировках? Тогда возникает вопрос о компетентности тренеров по физподготовке, коих в заявке «Урала» трое.

Пять худших стартов «Урала» («Уралмаша») в пяти турах чемпионатов России

Сезон Результаты матчей в первых пяти турах Очки (мячи) Место Место итоговое 2021/2022 «Краснодар» (д) – 0:3, «Нижний Новгород» (д) – 1:1, «Сочи» (г) – 0:2, «Спартак» М (г) – 0:1, «Динамо» М (д) – 0:1. 1 (1–8) 16 ? 2014/2015 «Мордовия» (д) – 2:3, «Краснодар» (д) – 1:1, «Зенит» (д) – 1:2, «Торпедо» (д) – 0:2, «Динамо» М (г) – 0:2. 1 (4–10) 14 13 1996 «Торпедо-Лужники» (г) – 1:1, «Ростсельмаш» (г) – 1:2, «Зенит» (г) – 0:1, «Лада» (д) – 0:0, ЦСКА (д) – 0:1. 2 (2–5) 17 16 2015/2016 «Кубань» (г) – 2:0, «Зенит» (д) – 1:4, «Мордовия» (г) – 1:1, «Локомотив» М (д) – 1:3, «Динамо» М (г) – 0:1. 4 (5–9) 9 8 2018/2019 «Анжи» (д) – 0:1, «Краснодар» (д) – 1:2, «Динамо» М (д) – 1:1, «Зенит» (г) – 1:4, «Ахмат» (д) – 2:1 4 (5–9) 11 10

Примечание: в сезоне-1996 чемпионат проходил по системе «весна-осень» с участием 18 команд

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