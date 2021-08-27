ФК «Урал» и «Ростов» сыграли вничью

Голы в матче были забиты во втором тайме. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Ростовом». Матч в Екатеринбурге завершился со счётом 1:1.

В первом тайме мячей забито не было. Во втором тайме «Ростов» первым открыл счёт: на 76-й минуте Дмитрий Полоз поразил ворота Ильи Помазуна. Однако уже через пять минут Артём Максименко забил ответный гол и принёс «Уралу» вторую ничью в сезоне.

Таким образом, екатеринбургский клуб за шесть матчей набрал всего два очка и пока ни разу не побеждал в текущем сезоне. «Урал» остался на последнем месте в таблице.