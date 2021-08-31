«Синара» возвращается в Европу

«Синара» попала в группу 1, где сыграет с португальской «Бенфикой», словацким клубом «Лученец», а также с бельгийским клубом «Халле-Гооик». Фото: Пресс-служба АМФР

Европейская федерация футбола (УЕФА) провела жеребьёвку основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. В этом сезоне Россию будут представлять финалисты прошлого розыгрыша чемпионата страны – екатеринбургская «Синара» и «Тюмень».

Обе российские команды оказались при жеребьёвке во второй корзине. «Синара» попала в группу 1, где сыграет с португальской «Бенфикой», словацким клубом «Лученец», а также с бельгийским клубом «Халле-Гооик». «Тюмень» же в рамках группы 4 встретится с казахстанским «Кайратом», итальянским «Пезаро» и чешским «Пльзенем». Основной раунд состоится с 26 по 31 октября. Хозяином группы 1 станет «Лученец», хозяином группы 4 – «Пезаро». Соответственно все клубы внутри квартета проведут между собой по одному матчу: «Синара» сыграет все игры в Словакии, «Тюмень» – в Италии. Интересно, что в следующий этап турнира пройдут сразу три лучшие команды группы, то есть шансы попасть в элитный раунд у российских команд очень велики.

В элитном раунде примут участие 16 сильнейших команд Европы. Все они вновь будут разделены на группы (жеребьёвка состоится 3 ноября после того, как команды проведут все матчи основного раунда), но в этом случае дальше пройдут только победители своих квартетов. Лучшие команды выйдут в Финал четырёх, который состоится с 28 апреля по 1 мая 2022 года.

Отметим, что екатеринбургский клуб выступал в Лиге чемпионов (раньше турнир назывался Кубок УЕФА) четыре раза. Первые две попытки оказались самыми успешными. В дебютном для себя розыгрыше главного европейского трофея в сезоне 2007/2008 «Синара» (тогда – «ВИЗ-Синара») добралась до финала, который состоялся в Москве. В решающем матче екатеринбуржцы одолели испанский «Эль-Посо» в серии послематчевых пенальти и стали победителями турнира. Через год «Синара» вновь дошла до финала, причём до домашнего финала. Но порадовать переполненный ДИВС екатеринбуржцам не удалось: они уступили испанскому «Интеру Мовистар» со счётом 1:5. Ещё две попытки участия в Еврокубках оказались для нашей команды неудачными: в сезонах 2009/2010 и 2010/2011 «Синара» покидала турнир на стадии элитного раунда. Причём в сезоне 2009/2010 екатеринбуржцы были в одной группе с нынешними соперниками – «Бенфикой». Очная встреча команд завершилась со счётом 2:2, а судьба путёвки в Финал четырёх решалась по разнице забитых и пропущенных мячей во всём групповом этапе, которая у португальцев оказалась лучше.

После этого десять лет екатеринбургский клуб не попадал в финал чемпионата России и, соответственно, не участвовал в Еврокубках. Из нынешнего состава «Синары» Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников принимали участие в том самом золотом сезоне 2007/2008 и выигрывали Кубок УЕФА.

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