Скорович вновь делает ставку на бразильцев. Фото: пресс-служба АМФР

12 сентября в Литве стартует чемпионат мира по мини-футболу. Турнир должен был состояться ещё в прошлом году, однако из-за коронавируса был перенесён на 2021-й.

Сборная России вышла из отпуска в начале августа: Сергей Скорович вызвал большое количество игроков на тренировочные сборы. В расширенный список попали сразу четыре футболиста екатеринбургской «Синары»: Дмитрий Путилов, Сергей Абрамов, Антон Соколов и Никита Фахрутдинов. Конечно, к этой четвёрке вполне мог присоединиться и Дмитрий Прудников, который провёл фантастический сезон и помог команде взять золотые медали чемпионата России. Но Прудников ещё в 2013 году отказался от выступлений за национальную команду из-за конфликта с наставником сборной Сергеем Скоровичем. На самом деле, Прудников – не единственный игрок, завершивший карьеру в национальной команде из-за разногласий с тренерским штабом Скоровича. В 2012 году сборную покинул легендарный свердловский голкипер Сергей Зуев.

– Я отказался выступать за сборную не потому, что в ней много натурализованных игроков. Я говорил о том, что отношения внутри сборной сильно изменились. Очень поменялся микроклимат. Я не против легионеров. Я за то, чтобы в сборной отношение было ко всем одинаковое – и к воспитанникам нашей страны, и к натурализованным игрокам, – рассказывал Сергей «Областной газете» о мотивах своего поступка.

Сергей Скорович действительно во многом полагается на натурализованных бразильцев. На всех крупных турнирах под руководством Скоровича выступали в основном именно они, хотя на их позициях могли не хуже сыграть и российские футболисты, остававшиеся вне заявки. И при каждом новом объявлении состава главный тренер национальной команды получал порцию критики. Но Скорович продолжает гнуть свою линию, отвечая критикам результатом: четыре медали чемпионата Европы и серебро чемпионата мира – 2016.

Накануне стал известен состав национальной команды на турнир в Литву. Из екатеринбургской четвёрки на ЧМ-2021 отправятся только Дмитрий Путилов и Сергей Абрамов. Никита Фахрутдинов и Антон Соколов, к сожалению, в окончательную заявку не попали, хотя оба проявили себя очень достойно в минувшем сезоне. Вообще странно, что из команды-чемпиона страны, которая буквально смяла всех своих соперников, вызваны только голкипер Путилов и капитан Абрамов. Зато в национальную команду вызваны пять игроков «КПРФ», хотя московский клуб даже бронзу в минувшем сезоне не завоевал. Ну и, конечно, бразильцы. Ромуло, Лима и Робиньо поедут в Литву, хотя из всего вызванного состава они являются самыми возрастными футболистами: Робиньо 38 лет, Лиме – 37, Ромуло во время чемпионата исполнится 35. Безусловно, выбор состава – прерогатива главного тренера, ему после турнира отвечать за результат. Но пока действия Сергея Скоровича вызывают большие вопросы.

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