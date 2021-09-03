Российский футбольный союз (РФС) запустил новый проект – «Футбол в школе». Фото: Пресс-служба РФС

Российский футбольный союз (РФС) запустил новый проект – «Футбол в школе». 150 образовательных учреждений из восьми регионов страны примут в нём участие в тестовом режиме. Среди участников есть и школы Свердловской области.

Суть проекта заключается в том, что каждый третий урок физкультуры в выбранных школах будет посвящён футболу. Это стало возможно благодаря созданию модуля «Футбол» в учебной программе предмета «Физическая культура». Модуль разработан Минпросвещения России и РФС и уже утверждён в статусе федерального государственного образовательного стандарта.

Рекомендовано проводить подобные уроки среди учеников начальных классов. Во все школы РФС за счёт собственных средств поставит спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола. Помимо этого, союз организует бесплатный онлайн-курс обучения «Массовый футбол», дающий тренерскую лицензию «Е». Этот курс как раз рассчитан на школьных учителей физкультуры. Если пилотный год обучения пройдёт успешно, РФС расширит географию. Предполагается, что в 2022 году участие в проекте примут уже более 2500 школ из 40 субъектов Российской Федерации.

Помимо этого, планируется создать Школьную футбольную лигу. Соревнования должны объединить учащихся всей страны и состоять из разных этапов: муниципального, регионального и всероссийского.

– Появление футбола в учебном плане, а также регулярные соревнования между школами помогают решить сразу две задачи. Во-первых, укрепить здоровье населения, повысить массовость занятий физкультурой и спортом. Во-вторых, создать дополнительные возможности для появления новых молодых игроков в нашем профессиональном футболе. Начав занятия в школе, ребёнок может увлечься этим видом спорта, после чего перейти в ДЮСШ. Там он сможет продолжить своё футбольное обучение и потенциально – вырасти в профессионального футболиста. Ключевой задачей проекта при этом является обучение педагогов, чтобы они проводили занятия футболом по современным методикам, – отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Комментарий Заместитель председателя Федерации футбола Свердловской области Андрей Филипкин рассказал «Областной газете» об особенностях реализации проекта в нашем регионе. – Сколько школ в Свердловской области будут принимать участие в проекте, и по какому принципу они отбирались? – От региона выбрано 30 школ. Ещё необходимо внутреннее утверждение в РФС. Школы выбирались по принципу активности, региональные министерства спорта и образования рассылали информацию о проекте по муниципалитетам. Школы, которые пропагандируют активный образ жизни, которые связаны с футболом, подали заявки и были отобраны для участия в проекте. Но надо сказать, что на этих 30 школах проект не ограничивается: если кто-то ещё захочет принять участие, то РФС и федерация футбола окажут им поддержку. Просто те 150 пилотных школ-участников в восьми регионах получат от РФС инвентарь: мячи, манишки, конусы. – Школы отобраны со всего региона? – Да, география проекта довольно обширна. Были школы из Краснотурьинска, Каменска-Уральского, Первоуральска, Ревды. Старались ориентироваться не на столицу Урала, так как в Екатеринбурге у детей есть много возможностей заниматься тем или иным видом спорта, а вот в небольших городах такой проект нужнее. – В уроках будут принимать участие и мальчики, и девочки? – Дана рекомендация проводить эти уроки в начальной школе: с первого по четвёртый классы. В этом возрасте дети не сильно отличаются по физическому развитию. Конечно, если школа хочет, то она может проводить эти уроки и в более старших классах. – Чем будет отличаться Школьная футбольная лига от обычных городских соревнований среди школ? – Хотелось бы какой-то системности. Начать с внутришкольных турниров по возрастам, чтобы ребята в школе играли в футбол, проводили свой турнир. Затем сильнейшие спортсмены по итогам этого турнира будут представлять свою школу на городских соревнованиях, ну а затем – региональный финал. Скорее всего, он будет проходить в Екатеринбурге с привлечением специалистов из Уральской футбольной академии, чтобы помимо турнира прошли какие-нибудь мастер-классы. Уроки по проекту «Футбол в школе» планируются у 1–4-х классов, а вот соревнования в Школьной футбольной лиге, скорее всего, будут проходить среди 5–9-х классов. Старшие классы уже нацелены на подготовку к поступлению в институты.

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