Фёдор Смолов при Карпине не только вернулся в сборную, но и вышел на матч с Мальтой с капитанской повязкой. Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу провела заключительный матч сентябрьских отборочных встреч к ЧМ-2022. Подопечные Валерия Карпина, хоть и не без труда, но одолели сборную Мальты – 2:0.

Безусловно, все три игры сборной (против Хорватии, Кипра и Мальты) были ознакомительными для всех. Для футболистов – с точки зрения требований нового тренерского штаба. Для Карпина и его помощников – с точки зрения работы в национальной команде. У этой сборной не было времени для знакомства, игроки фактически не тренировались: проводили матч, совершали перелёт, а дальше восстановительные тренировки и новый матч. В таких условиях донести свои мысли до футболистов крайне сложно, поэтому всё приходилось делать по ходу матчей. И при этом от команды все ждут результат, а именно – отбор на чемпионат мира.

Во всех трёх встречах Карпин выстраивал игровую схему и тактику в зависимости от соперника. С Хорватией играли без номинального нападающего, с высоким прессингом и контратаками. В играх с Кипром и Мальтой – с позиции первого номера. При этом Карпин задействовал практически всех футболистов, которых вызвал в команду. Не играл разве что Роман Зобнин, а также все четыре запасных голкипера: место в воротах занимал Гильерме. Это, кстати, вызвало много вопросов: для чего вызывать сразу пять вратарей, если в матчах играет только один из них? Но тренерскому штабу виднее: Валерий Карпин доверяет выбор вратаря Виталию Кафанову, а тот, соответственно, доверился Гильерме. И, надо сказать, на бумаге вопросов к нему нет: ноль пропущенных мячей во всех трёх матчах.

Вопросы есть к игре команды. Если после Хорватии осталось неплохое впечатление, то матчи с Кипром и Мальтой разочаровали. В игре против Кипра в первом тайме наши футболисты смотрелись хорошо, забили быстрый гол и контролировали ситуацию. А вот во втором нашу сборную «возила», мягко говоря, не самая сильная команда Кипра. В некоторых моментах нас просто зажимали у своих ворот и не давали ничего сделать, и если бы не второй забитый гол, который не вырисовывался из матча, неизвестно, чем бы всё закончилось. В игре с Мальтой сборная смотрелась ещё слабее. Отсутствовал Александр Головин, без него креатива в атаке стало гораздо меньше. Удалось создать гол благодаря прессингу и ошибке соперника, а больше ничего запоминающегося и не было. Напротив, Мальта могла вполне сравнять счёт и имела несколько опасных моментов. Лишь пенальти и гол Бакаева в концовке встречи успокоил игру, хотя до этого было действительно тревожно, что сборная может не удержать победный счёт в матче с аутсайдером группы.

Что ж, знакомство с карпинской сборной состоялось. Главной отличительной чертой этой команды является прессинг. Карпин заставляет своих футболистов максимально быстро встречать соперника на чужой половине поля, постоянно оказывать давление. Конечно, периодически это приносило свои плоды, в матче с Хорватией наши игроки заставляли ошибаться опытных соперников, с Мальтой прессинг помог забить. Но есть и обратная сторона медали: не все футболисты готовы к таким нагрузкам. Молодой Жемалетдинов после матча с Кипром, в котором он отыграл только второй тайм, сказал, что устал на 12 баллов из 10, и это много о чём говорит.

Карпин ещё присматривается к своей команде, а футболисты – к новому тренеру. Но с такой игрой будет очень тяжело в решающих матчах, а ведь сборной ещё встречаться с Хорватией, Словакией и Словенией. Но, так или иначе, результата Валерий Георгиевич на данный момент добился. Команда делит первое место с хорватами, команда не пропустила и не проиграла в трёх встречах. Теперь у Карпина впереди месяц рефлексии и работы над ошибками: в начале октября команда вновь соберётся для следующих матчей. 8 октября сборная России примет Словакию, а 11 октября на выезде сыграет против Словении.

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