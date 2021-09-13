Абрамов и компания стартовали на ЧМ с разгрома

Сборная России начала чемпионат мира по мини-футболу успешно: в первом матче без проблем разобралась с Египтом – 9:0. Фото: Михаил Шапаев/Пресс-служба АМФР

В Литве стартовал чемпионат мира по мини-футболу. Сборная России (или же сборная РФС: на чемпионатах мира наши национальные команды до сих пор выступают без символики) начала турнир успешно: в первом матче без проблем разобралась с Египтом – 9:0.

На турнир наша команда отправилась в качестве одного из фаворитов на победу, и встреча с Египтом показала высокий уровень российских футболистов. После небольшой перестрелки дальними ударами подопечные Сергея Скоровича взяли игру под свой контроль и стали реализовывать моменты. Сначала Руслан Кудзиев здорово подставил ногу под передачу партнёра и переправил мяч в ворота, а затем в дело включился Иван Чишкала, выступающий за португальскую «Бенфику». Сначала Чишкала мощно пробил после розыгрыша аута, а затем воспользовался ошибкой египтян и спокойно переиграл вратаря соперников. 3:0 после первого тайма были только началом разгрома. Во второй половине встречи россиянам удалось отправить в ворота соперника ещё шесть мячей. Два из них забил капитан сборной России и екатеринбургской «Синары» Сергей Абрамов. Сначала он реализовал пенальти, а затем элегантно завершил атаку нашей команды, перебросив мяч через вратаря. Чишкала оформил хет-трик, по голу на свой счёт записали игроки «Тюмени» Иван Милованов и Артём Антошкин, ещё один мяч египтяне забили в свои ворота. Сборная порадовала на старте турнира не только хорошей реализацией и разнообразной игрой в атаке, но и тем, что практически ничего не дала создать соперникам у своих ворот. Безусловно, матч с Египтом не показатель, так как игры с серьёзными соперниками у сборной ещё впереди. Но даже если вспомнить матч с Египтом на ЧМ-2016, который закончился со счётом 6:1, то нынешняя победа была гораздо увереннее, нежели пять лет назад. Пока не сказали своего слова бразильцы, на которых так рассчитывает Скорович (Лима вовсе не попал в заявку на матч, как и голкипер Георгий Замтарадзе). Будем надеяться, что они берегут силы для более важных матчей.

К слову, о голкиперах. Вратарь екатеринбургской «Синары» провёл на паркете большую часть времени. В первом тайме ему удалось несколько раз вступить в игру и выручить свою команду, во втором тайме его сменил Альберт Цайдер, который также отыграл на ноль. Вратарская бригада у Скоровича сильная, каждый из трёх голкиперов (включая Замтарадзе) может занять место в воротах.

– Я удовлетворён результатом, – отметил после матча Сергей Скорович. – Первый матч на таком крупном турнире – это всегда волнительно. Понятно, что класс команд по итогам разный, но перед стартом все равны. Начали встречу удачно, быстро повели, играли по счёту. Получилось дать выйти на паркет всем игрокам из заявки. Это всегда очень хорошо в первой игре. Египет – неплохая команда. Индивидуально они хорошо подготовлены, футболисты лёгкие и подвижные. Другой момент, что мы не позволили им проявлять свои качества, отодвигали игру от своих ворот, много играли в прессинге, заставляя их допускать ошибки и пропускать голы.

В другом матче нашей группы Гватемала обыграла Узбекистан со счётом 5:4, с Узбекистаном нашей команде предстоит провести следующий матч (15 сентября). Понятно, что сборная России – явный фаворит в своей группе, но нужно собранно провести две оставшиеся встречи и занять первое место в группе. В этом случае в соперники нашей команде по 1/8 финала достанется одна из команд, занявших третье место (в плей-офф попадают по две команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места). Интересно, что уже в четвертьфинале турнира может повториться финал прошлогоднего чемпионата мира: на стадии 1/4 финала встретятся Россия и Аргентина, если обе команды займут первые места в своих группах и успешно преодолеют 1/8 финала. Отличный шанс будет у команды Скоровича поквитаться за поражение в финале ЧМ-2016. Но до этого ещё далеко: ближайшие цели нашей команды – Узбекистан (15 сентября, 22:00) и Гватемала (18 сентября, 20:00). Первую встречу покажет телеканал «Матч. Игра», а вторую – «Матч ТВ».

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