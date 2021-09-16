Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу на чемпионате мира

Фото: Пресс-служба АМФР

Сборная России продолжает выступление на чемпионате мира по мини-футболу в Литве. В матче второго круга подопечные Сергея Скоровича одолели сборную Узбекистана - 4:2.

Несмотря на то что российская команда была явным фаворитом в этом матче, встреча получилась напряжённой. В середине первого тайма подопечные Сергея Скоровича сумели дважды отличиться и уйти в комфортный отрыв: Робиньо красивым ударом с острого угла открыл счёт в матче, а Артём Ниязов удвоил преимущество нашей команды. Могли забивать и больше, но вместо этого под самый перерыв россияне пропустили. Более того, в начале второго тайма Узбекистан сравнял счёт, что, конечно, вызвало у всех удивление. Сергей Скорович поменял состав четвёрок, сборная России вновь вернула мяч под свой контроль и всё-таки сумела дожать соперника. Артём Ниязов ещё дважды огорчил голкипера сборной Узбекистана, оформив хет-трик и поставив финальную точку в матче - 4:2.

После двух туров группового этапа сборная России идёт на первом месте в своём квартете. В заключительной встрече россияне сыграют с Гватемалой, матч состоится завтра, 18 сентября.