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20 сентября 2021, 21:24

ФК «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью – 0:0

Голов в матче забито не было

Голов в матче забито не было. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с московским «Локомотивом» – 0:0. Это первая нулевая ничья в сезоне РПЛ. Ранее команды забивали в 61-м матче подряд.

Матч прошёл на «Екатеринбург Арене». «Локомотив» нанёс четыре удара в створ ворот. «Урал» – три. Но на высоте был вратарь екатеринбуржцев Илья Помазун. В итоге он был признан лучшим игроком матча по версии эксперта «Матч ПРЕМЬЕР».

Для «Урала» это ничья третья в сезоне. Клуб за восемь игр забил всего два мяча. Уральцы с тремя очками замыкают турнирную таблицу.

Областная газета Свердловской области

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