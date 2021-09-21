Сборная России пока идёт на чемпионате мира без поражений Фото: Пресс-служба АМФР

В Литве завершился групповой этап чемпионата мира по мини-футболу. Сборная России под руководством Сергея Скоровича пробилась в плей-офф с первого места.

«Областная газета» уже писала о том, что россияне стартовали с уверенной победы над Египтом – 9:0. Во втором туре подопечные Сергея Скоровича не без труда, но всё же одолели Узбекистан – 4:2. А в заключительной встрече группового этапа россияне играли с Гватемалой. Матч также получился упорным. В первом тайме наши футболисты сумели сделать комфортный отрыв: Андрей Афанасьев, Янар Асадов и Сергей Абрамов отличились по разу. А во втором тайме наша национальная команда заметно сбавила обороты, что привело к пропущенному голу. Через несколько минут после этого Артём Антошкин забил ещё один гол сборной России и установил окончательный счёт встречи – 4:1.

– Не могу сказать, что мы показали свой самый добротный и качественный футбол. Двоякие впечатления. Мы решили свою задачу и добились результата ещё в первом тайме, но качество игры до перерыва и после сильно разнится. Понимаю, что определённая усталость у футболистов накопилась, мы с 1 августа работаем и тренируемся вместе. Отсюда и некая расслабленность, когда становится понятно, что игра сделана. Появляются ошибки и недоработки, – сказал после матча Сергей Скорович.

С одной стороны, сборная выполнила задачу – выиграла три матча, заняла первое место и вышла в плей-офф. С другой – для нашей сборной как для действующих финалистов чемпионата мира все задачи ещё впереди. Конечно, Россия приехала в Литву бороться за медали. Правда, игра нашей команды не сильно впечатляет. Футболисты слишком рано расслабляются, не доигрывают во многих эпизодах. И если условные Узбекистан и Гватемала нас прощали, то дальше за такие ошибки будут наказывать.

В 1/8 финала сборная России сыграет с Вьетнамом. Интересно, что на прошлом чемпионате мира, который проходил в Колумбии в 2016 году, наша национальная команда также встречалась с Вьетнамом на стадии 1/8 финала. Это была единственная личная встреча команд в истории, которая завершилась победой сборной России – 7:0. На этом чемпионате мира Вьетнам крупно уступил Бразилии (1:9), но затем победил Панаму (3:2) и сыграл вничью с Чехией (1:1), что позволило им пробиться в плей-офф с третьего места.

Понятно, что уровень команд России и Вьетнама в мини-футболе совершенно разный, и наша сборная просто обязана проходить в следующий раунд. А вот дальше будет всё очень и очень сложно. Потенциально в четвертьфинале нас будет ждать Аргентина. Действующие чемпионы мира (обыграли Россию в финале со счётом 5:4) не сбавили оборотов за эти пять лет и смотрятся на турнире в Литве едва ли не мощнее всех остальных команд. Чего только стоит матч против сборной США на групповом этапе, в котором аргентинцы забили 11 безответных мячей. Поэтому уже в четвертьфинале подопечных Сергея Скоровича может ждать повторение финала ЧМ-2016 и шанс взять у южноамериканцев реванш. Более того, в нашей стороне сетки находится и сборная Бразилии. Так что если россияне доберутся до полуфинала, то, вероятнее всего, предстоит встреча с пятикратными чемпионами мира.

Но пока что это всего лишь планы. Сборная России уже сегодня проведёт матч против Вьетнама, и именно на этой встрече должны быть сконцентрированы наши футболисты. В плей-офф может случиться всё, что угодно, и ошибок допускать нельзя. Начало встречи – в 19:30 по уральскому времени, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

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