«Урал» отнял очки у «Локомотива», но снова не забил

27 сентября «шмели» примут «Арсенал», а 3 октября на выезде сыграют с «Уфой». Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» провёл очередной домашний матч чемпионата России. На своём поле «шмели» сыграли вничью с московским «Локомотивом» – 0:0.

«Урал» по-прежнему продолжает испытывать проблемы с составом. Не в строю Алексей Герасимов, Владимир Рыков – основная пара центральных защитников. Игорь Шалимов перевёл игру на схему с тремя центральными защитниками, при этом в центре обороны сыграл Арсен Адамов, который номинально является крайним защитником. Вместе с ним в тройке сыграли Артём Мамин и Иван Кузьмичёв – та самая пара, которая провалилась в Казани. Мамина после такого матча на пушечный выстрел не подпускать бы к основной команде. Но вариантов у «Урала» нет. Клуб отпустил и Вараздата Арояна, и Стефана Страндберга, и теперь пожинает плоды этих решений.

Конечно, «Урал» был явным аутсайдером в матче с «Локомотивом». Но москвичи приехали хотя и основным составом, но выглядели очень устало. Сказался матч Лиги Европы против «Марселя», который железнодорожники провели в четверг. «Урал» отдал «Локомотиву» мяч и территориальное преимущество, но москвичи этим не воспользовались. Особо опасных моментов за весь матч не было ни у тех, ни у других, поэтому на табло после 90 минут матча были нули. «Урал» набрал третье очков в восьми турах и продолжает находиться на дне турнирной таблицы. «Локомотив» сохранил за собой второе место, но отставание от «Зенита» выросло до четырёх очков. Интересно, что матч «Урала» и «Локомотива» стал в какой-то степени историческим. С начала сезона до этой встречи ни одна игра чемпионата не заканчивалась со счётом 0:0. Серия продолжалась 61 матч – и это новый рекорд Премьер-лиги.

Несмотря на то что «Урал» сумел отнять очки у одного из лидеров чемпионата, он также испытывает огромные проблемы. Два забитых мяча в восьми матчах – это не просто плохо, это катастрофично. С такой результативностью бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе будет крайне сложно. Впереди – два очень важных матча. 27 сентября «шмели» примут «Арсенал», а 3 октября на выезде сыграют с «Уфой». Во многом после этих матчей будут понятны перспективы «Урала» в этом сезоне. В идеале, чтобы поправить положение, необходимо набрать шесть очков в этих двух встречах. Хотя даже это не гарантирует екатеринбургской команде какого-то существенного продвижения в турнирной таблице, но появится шанс зацепиться за зону стыков. Потеря очков в двух встречах, конечно, не будет смертельным приговором (всё же чемпионат заканчивается весной), но значительно осложнит и без того плачевное положение «Урала».

Фото: Максим Смагин

Дзюба от приглашения в сборную отказался Накануне тура чемпионата России главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный состав национальной команды для подготовки к следующим матчам отборочного цикла к ЧМ-2022. Самый отличительный момент – присутствие в составе Артёма Дзюбы. Главный нападающий сборной после чемпионата Европы заметно сдал, провалил старт сезона в «Зените» и закономерно не попал на сентябрьские матчи национальной команды. Валерий Карпин, с которым у Дзюбы не самые лучшие отношения, мотивировал отсутствие Артёма в составе чисто спортивной составляющей, добавив, что если нападающий наберёт форму, то получит приглашение в команду. И Карпин слово сдержал: Артём провёл несколько хороших матчей за «Зенит» и получил вызов в сборную. Однако вчера стало известно, что игрок отказался от приглашения в национальную команду для подготовки к ближайшим матчам. «Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», – цитирует Дзюбу «Матч ТВ». «Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности», – добавил форвард. Из дебютантов отметим также бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова. 34-летний полузащитник «Химок» проводит потрясающий сезон, забил шесть голов и получил вызов в сборную впервые с 2018 года. Также Валерий Карпин вызвал Антона Зиньковского из «Крыльев Советов» и лучшего бомбардира Премьер-лиги на данный момент – форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

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