Личный конфликт всё же оказался важнее сборной? Артём Дзюба отказался от приглашения Валерия Карпина

Артём Дзюба. Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в национальную команду для подготовки к ближайшим отборочным матчам к ЧМ-2022.

«Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов», – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, что 20 сентября был объявлен расширенный состав национальной команды для подготовки к следующим матчам отборочного цикла к ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.

Артём Дзюба вошёл в расширенный состав. И это стало одним из самых отличительных моментов. Нападающий сборной после чемпионата Европы заметно сдал, провалил старт сезона в «Зените» и закономерно не попал на сентябрьские матчи национальной команды. Валерий Карпин, с которым у Дзюбы не самые лучшие отношения (есть мнение, что отношения между ними не заладились почти десять лет назад, когда Карпин тренировал московский «Спартак», а Дзюба был его игроком), мотивировал отсутствие Артёма в составе чисто спортивной составляющей, добавив, что если нападающий наберёт форму, то получит приглашение в команду. Что, в общем, и произошло.

21 сентября «Матч ТВ» опубликовал интервью Дзюбы, в котором он говорит о своей физической форме. «У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильным. О чём я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности», – добавил игрок.

Также он подчеркнул, что не приостановил свою карьеру в сборной: «Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол».

Позднее телеграм-канал сборной России по футболу опубликовал слова Валерия Карпина:

«Сегодня у нас состоялся разговор с Артёмом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», – говорится в сообщении.

Также тренер добавил, что если тренерский штаб посчитает нужным, то Дзюба, конечно, будет вызван на ноябрьские матчи. «Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков», – заключил Карпин.