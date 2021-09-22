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22 сентября 2021, 14:58

Названы самые богатые футболисты в мире

Футбольный мяч на ноге

Forbes подсчитал зарплаты футболистов. Фото: Владимир Мартьянов

Стало известно, кто из футболистов в 2021 году заработал больше всех. Возглавил рейтинг португальский форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Его доход за этот год составил $125 млн, из которых $70 млн - зарплата, $55 млн - рекламные контракты, сообщает журнал Forbes. Этим летом Роналду перешёл из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", за который он уже играл с 2003 по 2009 год.

Вторую строчку занял аргентинский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси. Он заработал $110 млн, в том числе $75 млн - это зарплата, $35 млн он получил за участие в рекламных кампаниях. Во французской команде футболист играет только с этого сезона. Ранее он 21 год играл за "Барселону". Лионель Месси последние три года возглавлял рейтинг самых высокооплачиваемых игроков.

На третьем месте расположился бразильский футболист Неймар, играющий вместе с Месси. По данным Forbes, его доход составил $95 млн. в которые входят $75 млн от зарплаты и $20 млн от рекламных контрактов.

Далее в списке числятся:

  • нападающий "ПСЖ" француз Килиан Мбаппе ($43 млн, $28 млн + $15 млн),
  • египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах ($41 млн, $25 млн + $16 млн),
  • форвард германской "Баварии" поляк Роберт Левандовский ($35 млн, $27 млн + $8 млн),
  • испанский полузащитник японского клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста ($35 млн, $31 млн + $4 млн),
  • французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба ($34 млн, $27 млн + $7 млн),
  • валлийский форвард испанского "Реала" Гарет Бэйл ($32 млн, $26 млн + $6 млн),
  • полузащитник мадридского клуба бельгиец Эден Азар ($29 млн, $26 млн + $3 млн).

Все данные Forbes пересчитал в доллары США по обменному курсу. Данные по зарплате указаны до налогообложения.

Областная газета Свердловской области

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