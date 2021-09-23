Вьетнам прошли на тоненького

Сборная России с первых минут завладела территориальным преимуществом, но вот что с ним делать, наши футболисты не совсем понимали. Фото: Пресс-служба АМФР

В Литве состоялись первые матчи 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу. Сборная России под руководством Сергея Скоровича с большим трудом одолела сборную Вьетнама – 3:2.

Матчи плей-офф всегда проходят в равной борьбе, с напряжением. Ни у одной из команд нет права на ошибку, ставки крайне высоки. Поэтому даже если уровень команд разный, на паркете всегда упорная игра. Так получилось и в матче России и Вьетнама. Понятно, что наши футболисты, действующие финалисты турнира – явные фавориты во встрече. Но на деле всё вышло не очень гладко.

Сборная России с первых минут завладела территориальным преимуществом, но вот что с ним делать, наши футболисты не совсем понимали. Вьетнамцы садились очень глубоко в оборону, встречали россиян иногда даже на шести метрах, от этого нашей команде сложно было что-то предпринимать в атаке. Сказалось индивидуальное мастерство наших игроков. Сначала Робиньо в своём излюбленном стиле вытянул на себя защитника, обыграл его, сыграл в пас с партнёром и завершил атаку голом. Через несколько минут россияне здорово разыграли аут, после которого Иван Чишкала точным ударом сделал счёт 2:0. Правда, ещё до перерыва вьетнамцы один гол отыграли, сохранив интригу на второй тайм.

Во второй половине игры картина не изменилась. Россияне владели мячом, но вскрывать оборону соперников удавалось только за счёт индивидуальных действий. Так, Иван Чишкала в одном из эпизодов обыграл соперника и пробил точно в дальний угол ворот. Казалось, что вопрос о победителе снят, но вьетнамцы выпустили пятого полевого игрока и забили ещё один мяч. Более того, наши соперники были близки к тому, чтобы и вовсе счёт сравнять, но голкипер «Синары» Дмитрий Путилов сделал несколько сэйвов и сохранил победный счёт – 3:2.

Понятно, что команда Скоровича играла на результат. Главный тренер действовал только двумя четвёрками, лишь в конце матча появились на поле дополнительные игроки. Результат-то есть, но удовлетворения от такой игры – не особо много. Да, играть против команды, которая сидит в обороне весь матч, довольно тяжело. Но за 40 минут игрового времени можно создать гораздо больше моментов, чем это сделала сборная России.

Впереди – четвертьфинал, и с большой долей вероятности там нас будет ждать Аргентина (матч Аргентина – Парагвай завершился после подписания номера). Повторение финала ЧМ-2016 уже на стадии 1/4 финала – это точно будет жаркий матч, который в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Игра» 26 сентября в 22:00 по уральскому времени.

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