Сборная Скоровича вновь проиграла. Настало время перемен?

Сергей Скорович уже 13 лет на посту главного тренера национальной команды. Фото: пресс-служба АМФР.

Сборная России по мини-футболу покинула чемпионат мира. В четвертьфинале турнира подопечные свердловского специалиста, экс-тренера «Синары» Сергея Скоровича уступили в серии пенальти сборной Аргентины.

Для Сергея Скоровича это был третий чемпионат мира у руля национальной команды. На первом команда осталась без наград, пять лет назад в Колумбии россияне уступили в финале Аргентине, хотя были фаворитами матча. Скорович работает в сборной аж с 2009 года, но за это время необходимого результата, того результата, которого ждут от одной из сильнейших мини-футбольных стран мира (а именно – трофеев), у него не было. Всегда мы были где-то близко, но в решающие моменты уступали.

Чемпионат мира в Литве был очередным шансом Скоровича доказать свою состоятельность как тренера сборной России. До четвертьфинала наша команда не проводила мощных игр, но при этом одержала четыре победы в четырёх встречах. А дальше в соперники досталась Аргентина. Да, можно говорить, что нам не сильно повезло с сеткой, но что есть, то есть: повторение финала ЧМ-2016 уже на стадии 1/4 финала.

Команды выдали яркий матч. Возможно, яркий не из-за обилия голов и моментов. Яркий из-за равной игры двух сильных команд, из-за эмоций, которые проявляли футболисты на паркете. Скорович начал матч тем же составом, что и предыдущие игры, в две четвёрки. Однако уже по ходу первого тайма произошли изменения. Эдер Лима, лучший бомбардир сборной на прошлом ЧМ, пропустивший первый игры нынешнего турнира из-за травмы, появился на паркете. В целом сборная России старалась действовать первым номером, аргентинцы же убегали в быстрые контратаки. Надо сказать, что не пошла игра у двух лидеров нашей команды: Сергея Абрамова и Ивана Чишкалы. Аргентинцы здорово накрывали их и практически ничего не давали сделать.

Во втором тайме аргентинцы реализовали штрафной удар и вышли вперёд. Россияне старались усилить давление, но до каких-то по-настоящему опасных моментов дело не доходило: аргентинцы очень самоотверженно играли в обороне. Помог стандарт: Артём Антошкин после розыгрыша аута буквально внёс мяч в ворота и сравнял счёт.

После этого преимущество было на стороне россиян. Сборная Аргентины совершила пять фолов, а значит, любое следующее нарушение наказывалось десятиметровым штрафным ударом. Но игроки нашей команды почему-то и в концовке второго тайма, и в овертайме играли крайне осторожно. Редко пытались идти в обыгрыш и стараться заработать фол. Лишь однажды Асадову удалось это сделать, правда, сам же Янар этот штрафной и не забил. В концовке овертайма молодой тренер сборной Аргентины Матиас Лукуикс, опасаясь ещё одного штрафного в свои ворота, выпустил пятого полевого. Аргентина забрала владение мячом под свой контроль и довела дело до серии пенальти.

А дальше – просто оскаровский фильм. Первый же незабитый пенальти от Абрамова, два подряд сэйва Дмитрия Путилова, решающий удар Ивана Чишкалы, который мог вывести Россию в полуфинал. Но Чишкала не забил, серия продолжилась и завершилась неточным ударом Ромуло. 5:4 – и в турнире остаются аргентинцы.

Можно сослаться на невезение, которое действительно присутствовало. Но не отметить то, что опытный Сергей Скорович с крепкой сборной России проиграл молодому аргентинцу с командой без звёзд, просто нельзя. Это был уже седьмой крупный турнир нашей команды при руководстве Сергея Леонидовича, и в графе «трофеи» до сих пор значится ноль. Символично, что решающий промах в серии пенальти допустил Ромуло – один из бразильцев, которых любит Скорович. Не настало ли время перемен? Всё же 13 лет на посту главного тренера национальной команды – огромный срок. А побед на крупных турнирах болельщики сборной России так и не дождались.

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