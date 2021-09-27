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27 сентября 2021, 21:20

"Урал" впервые победил в новом сезоне Премьер-лиги: "шмели" обыграли "Арсенал"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" одержал первую победу в новом сезоне Премьер-лиги. "Шмели" на своем поле одолели "Арсенал" - 2:0.

Уже на пятой минуте Эрик Бикфалви получил мяч в штрафной соперника и нанес точный удар. Через несколько минут Эрик забил ещё один раз, но после долгого просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот из-за игры рукой. Но "Урал" был заряжен на атаки, и одна из них все же привела ко второму забитому голу: Рамазан Гаджимурадов подал с углового, а Андрей Егорычев точно пробил головой.

Во втором тайме темп игры снизился. "Урал" контролировал мяч, владел инициативой и сумел одержать первую победу в чемпионате России - 2:0.

Областная газета Свердловской области

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