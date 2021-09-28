«Урал» одержал вторую победу подряд: повержен «Арсенал»

Перед матчем фанаты вывесили один баннер, в перерыве встречи переделали его на другой Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» одержал первую в сезоне победу в рамках Премьер-лиги. На своём поле «шмели» обыграли своего ближайшего конкурента – тульский «Арсенал» (2:0).

Этот матч был для екатеринбургской команды крайне важным. Во-первых, положение после восьми туров (последнее место в таблице, три очка в активе) обязывало побеждать. Ну а во-вторых, где набирать очки, если не в матче с прямым конкурентом? У тульского клуба старт сезона также не задался, «Арсенал» сменил Дмитрия Парфёнова (экс-тренера «Урала»), возглавлявшего клуб в первых матчах сезона, и назначил Миодрага Божовича. Перед игрой с «Уралом» туляки имели в активе 8 очков, но поражение в этой игре значительно усугубило бы положение.

Екатеринбургская команда по-прежнему испытывает проблемы с составом. Никак не восстановится Владимир Рыков, едва втянулся в общую группу Рафал Августыняк. Поэтому стартовый состав по сравнению с матчем с «Локомотивом» практически не изменился: только восстановившийся Алексей Герасимов заменил Алексея Мамина в центре обороны.

Интересно, что перед матчем под одним из экранов стадиона появился баннер: «Где команда?» Понятно, что болельщики должны быть с клубом и в горе, и в радости, но даже у них начинали сдавать нервы. Но при всём при этом 1000 человек (а именно столько может находиться на стадионе из-за ковидных ограничений) присутствовали на матче в непростую уральскую погоду.

То ли победа в Кубке настолько воодушевила екатеринбургский клуб, то ли просто пришло осознание, что опускаться ниже уже некуда, но впервые «Урал» играл на своём уровне. Первый тайм «шмели» провели очень мощно. Эрик Бикфалви, у которого начало сезона не задалось, как и у всей команды, уже на пятой минуте открыл счёт в матче. А через несколько минут румын забил ещё раз, но рефери отменил взятие ворот из-за игры рукой. Интересно, что около пяти минут Алексей Матюнин слушал подсказки арбитров ВАР, но сам в итоге посмотреть повтор так и не отправился, доверившись свои помощникам. Несмотря на это, «Урал» не сбавил оборотов, продолжал атаковать, и на 32-й минуте Андрей Егорычев замкнул подачу Рамазана Гаджимурадова с углового. 2:0 после первого тайма – отличное начало от «Урала»! Забавный эпизод произошёл в перерыве. Тот самый баннер с надписью: «Где команда?» болельщики принялись переделывать, и с начала второго тайма там красовалась надпись: «Вместе мы – команда». Вот такая народная любовь!

Во втором тайме темп игры снизился, но «Урал» по-прежнему контролировал ход матча. Отличные возможности ещё раз отличиться были у Егорычева и у Бикфалви, хороший момент не реализовал вышедший на замену Вячеслав Подберёзкин. Туляки же редко выбегали в контратаки, которые в основном ничем опасным не заканчивались. «Арсенал» нанёс всего один удар в створ ворот Помазуна, с которым Илья справился. Как итог – первая победа «Урала» в новом сезоне чемпионата России.

В турнирной таблице «шмели» по-прежнему на последнем месте (6 очков), но уже сравнялись с «Ростовом» (тоже 6 очков) и приблизились к «Арсеналу» и «Уфе» (по 8 очков). В следующем туре, кстати, «Уралу» играть именно с «Уфой», так что в случае победы, а также определённого стечения обстоятельств, екатеринбуржцы смогут покинуть не только зону вылета, но и зону стыковых матчей.

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