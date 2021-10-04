С «Арсеналом» «шмели» разделались довольно уверенно, уфимская команда представлялась более серьёзным соперником, тем более что «Урал» играл на выезде. Фото: Пресс-служба «Урала»

Футбольный клуб «Урал» одержал вторую победу подряд в рамках чемпионата России, а с учётом мачта Кубка страны – третью подряд. «Шмели» на выезде обыграли «Уфу» – 1:0.

Для екатеринбургской команды во что бы то ни стало необходимо было обыгрывать дома «Арсенал» и в гостях «Уфу», иначе положение в турнирной таблице было бы совсем печальным. С «Арсеналом» «шмели» разделались довольно уверенно, уфимская команда представлялась более серьёзным соперником, тем более что «Урал» играл на выезде.

Игорь Шалимов, начиная с матча с «Рубином», перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Это было удивительно, так как центральных защитников у «Урала» дефицит. В составе екатеринбургской команды появлялись Артём Мамин и Иван Кузьмичёв, в центр обороны с фланга перемещался Арсен Адамов. Всё это выглядело довольно странно, и в первом матче в Казани команда просто провалилась. Но Шалимов продолжил использовать эту схему, и в следующих четырёх матчах «Урал» ни разу не пропустил. Сначала была ничья с «Локомотивом» (0:0), затем победы в Кубке России над «Торпедо» (2:0) и в чемпионате России над «Арсеналом» (2:0).

Не пропустил «Урал» и в Уфе, хотя опасения, конечно, были. Дело в том, что в составе уфимской команды отличный сезон проводит Гамид Агаларов – лучший бомбардир чемпионата на данный момент. Но оборона «Урала» сумела сыграть с ним образцово: по сути, Агаларов отметился в матче лишь двумя офсайдами и одним ударом головой. Да и в целом моментов у ворот екатеринбургской команды было не так много. «Урал» же был более настойчив в атаке. Наконец-то пришёл в себя Эрик Бикфалви, который в последних матчах стал демонстрировать отличную игру. На 34-й минуте «Урал» перехватил мяч на чужой половине поля, Андрей Егорычев покатил на Бикфалви, который в касание нанёс красивый дальний удар, открыв счёт в матче. Во втором тайме Эрик мог отличиться ещё раз, но «Уфу» спас Александр Беленов. В итоге «Урал» одержал очень важную победу с минимальным счётом – 1:0.

Ситуация внизу турнирной таблицы очень непростая, и, похоже, борьба за выживание будет куда интереснее борьбы за Еврокубки. Благодаря двум победам «шмели» переместились на 12-е место в турнирной таблице, которое оберегает команду не только от прямого вылета, но и от стыковых матчей. Правда, плотность в таблице просто фантастическая: в зоне вылета «Химки» и «Уфа», у которых по 8 очков, у «Урала», «Арсенала» и «Ростова» – по 9 очков (по дополнительным показателям екатеринбуржцы на 12-м месте, ростовчане на 13-м, тульские футболисты – на 14-м). Вся борьба ещё впереди, но радует, что «Урал» оттолкнулся от дна и на международную паузу ушёл с хорошим настроением и безопасным местом в таблице.

Адамов в сборной России Ещё одна приятная новость пришла из стана «Урала» уже после матча с «Уфой». Защитника «Урала» Арсена Адамова вызвали в национальную сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Словении и Словакии. – Хочу поблагодарить всех, кто поздравил с вызовом в национальную команду. Вызов в сборную – это шаг вперёд. Я к этому шёл. Рад оказаться в команде. Если меня вызвали, значит я на правильном пути. Сейчас улечу с командой в Екатеринбург, а завтра утром вылетаю в Москву, чтобы присоединиться к национальной команде, – передаёт слова Адамова пресс-служба «Урала» после матча с «Уфой». Арсен заменит в сборной травмировавшегося защитника «Рубина» Илью Самошникова. У Валерия Карпина выбыли сразу несколько ключевых фланговых защитников: Самошников и Караваев получили травмы, Фернандес завершил выступление в сборной. Вот и получается, что перед тренерским штабом встал вопрос о том, кого вызывать на эту позицию. Валерий Карпин заявлял, что для него важный фактор – текущая форма игроков. Кто хорошо себя проявляет, тот и получает приглашение. И он действительно так и поступает. Адамов хорошо себя зарекомендовал в текущем сезоне, может сыграть на любом из флангов, может сыграть в центре защиты. Поэтому такой универсальный игрок вполне может пригодиться тренерскому штабу. Адамов – четвёртый игрок в современной истории «Урала», который получил вызов в национальную сборную. Александр Ерохин вызывался в команду в 2015 году и был даже в заявке на матчи со Швецией и Лихтенштейном, но на поле так и не появился. В августе 2016 года Роман Емельянов отправился в национальную команду, побывал на сборах, но в итоговый состав на матчи не попал. В августе 2017 года также на сборы ездил Владимир Ильин, но он получил на них травму и вернулся в расположение клуба. Был ещё вызов Михаила Меркулова в 2019 году, но там ситуация сложилась интересная: сначала тренерский штаб объявил расширенный состав из 37 человек, в который попал Меркулов, но до сборов этот состав значительно сократили, и как раз Михаил из него выбыл.

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