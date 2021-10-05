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Спорт / Футбол
5 октября 2021, 17:42

Холдинг "Матч" сохранил права на трансляцию игр РПЛ ещё на четыре года

Фото: Пресс-служба "Матч ТВ"

Фото: Пресс-служба "Матч ТВ"

Телеканалы холдинга "Матч", входящего в состав "Газпром-Медиа", продолжат показывать игры чемпионата России по футболу. Об этом стало известно на общем собрании клубов РПЛ в Москве.

В сентябре лига объявила о тендере на права показа матчей чемпионата России. Одним из конкурентов "Матча" должен был стать сервис Okko, который в данный момент обладает правами на показ матчей чемпионатов Англии, Испании и США. Однако ситуация изменилась: все клубы поддержали улучшенное предложение "Матча".

- Тендера не будет. «Матч ТВ», значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения. Считаю это правильным. Вы представляете себе ситуацию административного давления на все 16 клубов? Я не представляю. За телеправа собирались бороться «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей. РПЛ получит 100 миллионов долларов за сезон по контракту с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 миллионов долларов по новому четырёхлетнему контракту, - приводит слова исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца "Спорт-Экспресс".

Также отметим, что на общем собрании клубов РПЛ о своей отставке объявил президент лиги Сергей Прядкин. Он возглавлял РПЛ с 2007 года. Временно исполняющим обязанности президента лиги назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Областная газета Свердловской области

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