У Карпина проблемы с составом перед важными матчами со Словакией и Словенией

Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу готовится к матчам отборочного цикла к ЧМ-2022. 8 октября подопечные Валерия Карпина примут в Казани Словакию, а 11 октября на выезде сыграют со Словенией.

У тренерского штаба сборной в преддверии важнейших матчей возникли серьёзные кадровые проблемы. Из тех, кто по тем или иным причинам не сможет сыграть в ближайших встречах, можно даже символическую сборную собрать. Артём Дзюба отказался от вызова в команду, сославшись на плохую форму, Марио Фернандес завершил национальную карьеру, ну, и, конечно, россыпь травмированных игроков: "легионеры" Александр Головин и Денис Черышев, важный для сборной Карпина Алексей Ионов, фланговые защитники Вячеслав Караваев и Илья Самошников. Все вышеперечисленные футболисты вполне могли появиться в стартовом составе, но теперь тренерскому штабу придётся обходиться без них.

Безусловно, главная потеря - Александр Головин. Человек, от которого полностью зависел креатив в атаке, который мог решить моменты за счёт индивидуального мастерства. Увы, надеяться на ещё одного "легионера" - Алексея Миранчука - не приходится. Уж больно мало времени проводит Алексей на поле в "Аталанте", и, соответственно, в сборную приедет без игровой практики. Да, есть динамовская молодёжь (Арсен Захарян, Денис Макаров, Даниил Фомин), есть более опытные представители "Зенита" Александр Ерохин и Далер Кузяев, партнёр Смолова по "Локомотиву" Рифат Жемалетдинов, но сможет ли кто-то из них в полной мере заменить Головина - большой вопрос.

В связи с отказом Артёма Дзюбы от поездки в национальную команду среди нападающих у Карпина также выбор не большой: Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Гамид Агаларов. Понятно, что в стартовом составе вероятнее всего выйдет Смолов, но проблема в том, что в сентябре Фёдор никак себя не проявил в "Локомотиве". В последний раз Смолов забивал Мальте 7 сентября, после этого у него случилось голевое затишье, которое продолжается уже шесть матчей. Заболотный тоже без голов, а Агаларов впервые вызван в национальную команду, что может сказаться на его психологическом состоянии.

Проблема есть и с фланговыми защитниками. Перед самыми сборами в лазарет отправился Илья Самошников, вместо которого вызвали Арсена Адамова из "Урала". Нет Караваева, нет Фернандеса, и кем Карпин будет закрывать фланги обороны пока не особо ясно.

И всё это одновременно выкатилось именно перед важнейшими матчами отбора. Валерию Карпину и его тренерскому штабу придётся крайне непросто в выборе игроков и тактики, тем более, что от команды ждут только положительного результата. В таких моментах и проверяется тренер на прочность, и хочется верить, что Карпин с этим испытанием справится. Россияне занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько и сборная Хорватии (уступают хорватам лишь по дополнительным показателям). Словакия отстаёт на четыре очка, Словения - на шесть, и в случае победы в обеих встречах россияне гарантируют себе как минимум участие в стыковых матчах.