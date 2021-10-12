Марибор взят: Россия победила Словению и возглавила свою группу

Сборная России пропустила при Карпине всего один гол в пяти мачтах Фото: МИХАИЛ ШАПАЕВ / «РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ»

Сборная России по футболу одержала ещё одну победу в отборочном цикле к ЧМ-2022 в Катаре. После домашней победы над Словакией (1:0) подопечные Валерия Карпинаобыграли Словению – 2:1.

Октябрьские встречи национальной команды были крайне важны в плане результата. Нельзя было подпускать к себе Словакию и Словению, которые буквально дышали в спину, и при этом нельзя было отпускать Хорватию в борьбе за первое место. Учитывая все кадровые проблемы, которые были у Валерия Карпина перед этими встречами, шесть очков из шести возможных – не просто хороший результат, а великолепный.

Матч со Словакией, проходивший в Казани, получился крайне сложным. Помимо отсутствующих из-за травм Александра Головина, Дениса Черышева, Алексея Ионова, игру пропускал и Алексей Миранчук из-за дисквалификации. Карпин вышел на игру с привычной схемой 4–3–3 с Арсеном Захаряном, Фёдором Смоловым и Зелимханом Бакаевым в атаке. Мало что получалось у нашей команды в нападении, но свой гол россияне всё же забили. Точнее, забил его Милан Шкриньяр в свои ворота ещё в первом тайме.

Во второй же половине игры сборной было катастрофически тяжело. Перестал работать прессинг из-за физической усталости игроков, Валерий Карпин перешёл на игру в три центральных защитника, и команда, что называется, окопалась у своей штрафной. Словаки несколько раз откровенно нас простили, в некоторых эпизодах подтащил Матвей Сафонов. Победный счёт удалось удержать, но вопросов к игре сборной было очень много. Владение мячом – 74 на 26 в пользу гостей, 23 на 10 по ударам по воротам. И после этого предстоял сложнейший выезд в Словению.

При упоминании города Марибор у любого российского болельщика замирает сердце и всплывают воспоминания. В 2009 году сборная России, недавно выигравшая бронзовые медали Евро под руководством Гуса Хиддинка, приехала в Марибор на второй стыковой матч в отборе на ЧМ-2010. В первом матче россияне в Москве выиграли со счётом 2:1, но удержать преимущество во второй встрече им не удалось. Пропущенный в концовке первого тайма гол, удаление Александра Кержакова и Юрия Жиркова во втором тайме и 0:1 на табло после 90 минут матча. Сборная, которая на равных (а то и лучше) играла с Германией в этой же отборочной кампании, отдала путёвку на чемпионат мира скромной Словении. Сборная, которая обязана была блистать в ЮАР, отправилась домой ни с чем.

И вот, 12 лет спустя, российская команда вернулась в Марибор на тот же самый стадион «Людски врт», при виде которого появлялись мурашки и всплывали те плачевные воспоминания. Интересно, что все матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 Словения проводила в Любляне, но россиян специально пригласили на памятную мариборскую арену.

Валерий Карпин без изменений оставил игровую схему 4–3–3. В стартовом составе вместо Сергея Терехова появился Фёдор Кудряшов, вместо Александра Ерохина вышел Даниил Фомин, в атаке Карпин доверился Бакаеву, Смолову и Миранчуку. Интересно, что капитаном команды был назначен Алексей Сутормин, практически не имеющий опыта выступления за сборную. На первых минутах словенцы довольно высоко прессинговали, давили, заставляли россиян ошибаться. Появилось ощущение, что матч со Словакией плавно перетёк в матч со Словенией. Но, выдержав стартовый натиск соперника, наша сборная отодвинула игру от своих ворот и стала владеть преимуществом. Россияне активно задействовали фланги, особенно правый: через Сутормина и Миранчука шло большинство атак сборной России. Но голы принесли стандартные положения. Сначала центральный защитник Игорь Дивеев затылком отправил мяч в ворота Яна Облака, получив при этом травму. Спустя несколько минут отличился ещё один центральный защитник - Георгий Джикия. Для того чтобы описать его гол, будет трудно подобрать слова: бисиклета нерабочей ногой для игрока обороны – это что-то из разряда фантастики.

Ещё до перерыва лидер словенцев, одноклубник Алексея Миранчука Йосип Иличич один мяч отквитал, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1. Если сравнить вторые таймы в матчах против Словакии и против Словении, то второй был менее валидольный. Да, в концовке россияне всё равно прижались к своим воротам и играли в основном навынос, но большую часть тайма подопечные Валерия Карпина здорово прессинговали, имели кучу моментов у чужих ворот. Россияне вновь удержали победный для себя счёт и оформили четвёртую победу подряд. «Месть – блюдо, которое подают холодным даже спустя 12 лет», – сказал после финального свистка комментатор Владимир Стогниенко. Мы взяли Марибор, взяли реванш за то обидное поражение и уехали из Словении с важными тремя очками.

Карпин не проиграл в первых пяти матчах у руля команды. Он подхватил её на ходу, на ходу же вносит коррективы и пытается наладить игру. Не всегда это получается, но в конечном счёте сборная добивается результата. Но самое главное – у этой команды горят глаза. Здесь нет таких звёзд, как был Аршавин в 2008-м и 2009 годах, но в этой команде каждый выкладывается на максимум. И атмосфера в сборной прекрасная: к примеру, после матча все игроки вместе с Карпиным в раздевалке пели песню: «Валера, Валера», трудно представить что-то подобное при Станиславе Черчесове.

Россияне поднялись на первое место в своей группе благодаря ничейному результату в матче Хорватии и Словакии. Теперь всё в руках (если быть точнее – в ногах) россиян. Впереди домашняя игра с аутсайдером группы – Кипром, а затем сложнейший выезд в Хорватию. Если россияне обыграют Кипр (а Хорватия – Мальту), то в заключительной игре команде Валерия Карпина хватит ничьей для того, чтобы завоевать прямую путёвку в Катар. Как минимум участие в стыковых матчах мы себе обеспечили, но как же хочется пробиться в финальную часть без этой нервотрёпки. Всё решится через месяц, а пока Россия единолично возглавляет свою группу.

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